5 Android-планшетів, які краще не купувати у 2025 — відгуки власників

Жінка з планшетом в руках. Фото: Unsplash

Android-планшети часто мають вигляд доступнішої альтернативи iPad: на папері вони обіцяють потужні процесори, достойні екрани та велику батарею за менші гроші. Але реальні власники попереджають, що деякі моделі краще не купувати взагалі, який би привабливий вигляд вони не мали в описі.

Про п'ять таких моделей пише SlashGear.

DigiLand 2025

DigiLand 2025 має 11-дюймовий FHD IPS-екран, процесор MediaTek Helio G99, 16 ГБ ОЗП і 256 ГБ сховища за 142 долари. Додатки запускаються без проблем, дисплей приємний, налаштування просте, але далі починаються питання: на сайті виробника заявлена підтримка Wi-Fi 6, якої на практиці немає, а один з користувачів з'ясував, що це, ймовірно, просто ребрендований планшет Onn (модель 10011027).

Попри сучасний Android 14 та наявність фронтальної камери, планшет не підтримує розблокування обличчям — функцію, яку у 2025 році багато хто сприймає як базову. Сукупність сумнівного маркетингу та відсутності очікуваних можливостей змушує власників не радити цю модель, навіть з огляду на її ціну.

Samsung Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A8 з ціною близько 238 доларів привернув увагу завдяки імені Samsung, але очікування виявилися завищеними. Базова версія з 3 ГБ ОЗП і 32 ГБ пам'яті помітно "задихається" під час повсякденних задач, а користувачі скаржаться на гальмування в іграх на зразок Asphalt 9, особливо коли у фоні працюють інші програми.

10,5-дюймовий екран підходить для читання й відео, але замість OLED тут використано LCD, що розчаровує частину покупців. До того ж на вулиці планшет поводиться погано: на сонці екран сильно блищить, а яскравості бракує, тож використовувати його на відкритому повітрі незручно.

Lenovo Tab M8 2023

Планшет оснащений процесором MediaTek Helio A22, лише 2 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ сховища, а також 8-дюймовим HD-дисплеєм 1280x800. Це початковий рівень, але користувачі очікували від Lenovo більшого: запуск навіть звичайних додатків на кшталт Netflix чи YouTube займає більше часу, ніж хотілося б, а легкі сервіси на кшталт Pandora можуть підвисати.

Про комфортну багатозадачність не йдеться — 2 ГБ ОЗП не вистачає для швидкого перемикання між програмами, а про ігри взагалі краще забути. Дисплей придатний лише для використання в приміщенні. Навіть за ціни близько 130 доларів власники не рекомендують цю модель.

TCL NxTpaper 11

TCL NxTpaper 11 намагається поєднати рідер і планшет завдяки матовому дисплею, який зменшує відблиски та фільтрує синє світло. Для читання це справді плюс, але відео й кольори мають менш яскравий й дещо тьмяний вигляд, а режим Nxtvision, за відгуками, помітно ситуацію не рятує.

Планшет отримав процесор MediaTek Helio P60T, 6 ГБ ОЗП і до 256 ГБ пам'яті, однак навіть із такими характеристиками користувачі фіксують затримки: пристрій завантажується близько 27 секунд, а під час запуску та перемикання між додатками відчуваються підвисання. Сильна сторона — батарея на 8000 мАг, проте повна зарядка триває 3,5-4 години.

Lenovo Tab P11 Plus 2021

Lenovo Tab P11 Plus 2021 має солідний вигляд: 11-дюймовий TDDI IPS-дисплей, MediaTek Helio G90T, 4 ГБ ОЗП і 128 ГБ сховища. В теорії це має забезпечувати впевнену середню продуктивність, але користувачі повідомляють про підвисання навіть під час простих дій — від перегляду вебсторінок до роботи з поштою.

Найбільше нарікань викликають оновлення: власники розповідають про багаторазові невдалі спроби встановити Android 12, після яких планшет або взагалі переставав завантажуватися, або повертався до Android 11. Додатково дратує великий обсяг попередньо встановлених програм, що важко видаляються й можуть знову з'являтися. У результаті чимало користувачів вважають, що за 260 доларів можна знайти значно стабільніший планшет без таких проблем із софтом та "зайвими" додатками.

Нагадаємо, старі iPad нерідко роками лежать без діла, хоча й досі можуть виконувати чимало корисних завдань. Навіть якщо планшет уже не підтримує найсвіжіші оновлення, для багатьох повсякденних сценаріїв його продуктивності цілком достатньо.

Також ми писали, що багато користувачів цікавляться, чи безпечно користуватися планшетом під час заряджання. Коротка відповідь — так, якщо пристрій під'єднано до справного оригінального блока живлення й дотримано базових правил безпеки.