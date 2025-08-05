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Головна Технології Що робити зі старим планшетом на Android — 5 корисних ідей

Що робити зі старим планшетом на Android — 5 корисних ідей

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 16:32
Як можна використовувати старий планшет на Android — 5 несподіваних способів
Планшет на Android. Фото: Unsplash

Багато планшетів на Android опиняються у шухляді: з часом вимогливі додатки уповільнюють роботу, а користувачі переходять на нові моделі. Водночас навіть застарілий пристрій легко перетворити на корисний інструмент — без "важкого" софту та додаткового заліза.

Про це пише SlashGear.

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Ретро-ігрова консоль

Android має безліч нативних ігор, але на слабких планшетах сучасні тайтли часто не запускаються. Виручають ретро-ігри: встановіть універсальний емулятор RetroArch, перенесіть ROM-файли старих ігор і запустіть їх у застосунку. Для зручності під'єднайте ігровий контролер, а якщо порт USB підтримує вивід зображення — під'єднайте планшет до монітора та грайте на великому екрані.

Альтернатива Elgato Stream Deck

Планшет може замінити дорогий пульт стримера. На ПК встановіть Macro Deck і налаштуйте "кнопки" під свій сценарій: запуск програм, пауза/відтворення, вмикання/вимикання камери чи мікрофона, відкриття набору застосунків тощо. Потім інсталюйте компаньйон на планшет із Google Play і з'єднайте його з клієнтом на комп'ютері — усі налаштовані кнопки з'являться на екрані.

Переносна караоке-станція

Для вечірок достатньо завантажити на планшет популярний караоке-додаток Smule. Під'єднайте зовнішній мікрофон, щоб записувати виконання й ділитися ними у соцмережах, а також компактну Bluetooth-колонку — фон стане гучнішим і чіткішим. Великий екран полегшує читання тексту пісень групою, а вся система без проблем поміститься у рюкзаку.

Кухонний екран із рецептами

Закріпіть планшет на тримачі на стільниці та залиште підживлення від зарядки — тоді він не "сяде" посеред рецепта. У налаштуваннях збільште час авто вимкнення дисплея до максимуму або встановіть "Ніколи", а також активуйте голосового асистента для пошуку інструкцій чи відео без рук. Додатково встановіть Cookpad: внесіть наявні інгредієнти, і застосунок підкаже, що можна приготувати саме з них.

Телесуфлер для знімання

Щоб не збиватися під час запису відео для YouTube, Instagram чи TikTok, відкрийте на планшеті один із телесуфлерних застосунків із Play Store та розташуйте пристрій перед собою, а камеру — трохи вище. Текст прокручуватиметься з обраною швидкістю та фоном, створюючи ефект погляду майже в об'єктив.

Нагадаємо, зарядний порт смартфона — це не лише "розетка" для батареї. Він може виконувати десятки корисних функцій, якщо знати, як і для чого використовувати зовнішні аксесуари.

Також ми писали, що Android приховує набагато більше інструментів, ніж здається на перший погляд. Експерти поділилися п'ятьма маловідомими можливостями, які можуть стати в пригоді щодня.

Android додаток гаджети корисні поради планшет функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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