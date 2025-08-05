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Главная Технологии Что делать со старым планшетом на Android — 5 полезных идей

Что делать со старым планшетом на Android — 5 полезных идей

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 16:32
Как можно использовать старый планшет на Android — 5 неожиданных способов
Планшет на Android. Фото: Unsplash

Многие планшеты на Android оказываются в ящике: со временем требовательные приложения замедляют работу, а пользователи переходят на новые модели. В то же время даже устаревшее устройство легко превратить в полезный инструмент — без "тяжелого" софта и дополнительного железа.

Об этом пишет SlashGear.

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Ретро-игровая консоль

Android имеет множество нативных игр, но на слабых планшетах современные тайтлы часто не запускаются. Выручают ретро-игры: установите универсальный эмулятор RetroArch, перенесите ROM-файлы старых игр и запустите их в приложении. Для удобства подключите игровой контроллер, а если порт USB поддерживает вывод изображения — подключите планшет к монитору и играйте на большом экране.

Альтернатива Elgato Stream Deck

Планшет может заменить дорогостоящий пульт стримера. На ПК установите Macro Deck и настройте "кнопки" под свой сценарий: запуск программ, пауза/воспроизведение, включение/выключение камеры или микрофона, открытие набора приложений и тому подобное. Затем установите компаньон на планшет из Google Play и соедините его с клиентом на компьютере — все настроенные кнопки появятся на экране.

Переносная караоке-станция

Для вечеринок достаточно скачать на планшет популярное караоке-приложение Smule. Подключите внешний микрофон, чтобы записывать исполнения и делиться ими в соцсетях, а также компактную Bluetooth-колонку — фон станет громче и четче. Большой экран облегчает чтение текста песен группой, а вся система без проблем поместится в рюкзаке.

Кухонный экран с рецептами

Закрепите планшет на держателе на столешнице и оставьте подпитку от зарядки — тогда он не "сядет" посреди рецепта. В настройках увеличьте время автоотключения дисплея до максимума или установите "Никогда", а также активируйте голосового ассистента для поиска инструкций или видео без рук. Дополнительно установите Cookpad: внесите имеющиеся ингредиенты, и приложение подскажет, что можно приготовить именно из них.

Телесуфлер для съемки

Чтобы не сбиваться при записи видео для YouTube, Instagram или TikTok, откройте на планшете одно из телесуфлерных приложений из Play Store и расположите устройство перед собой, а камеру — чуть выше. Текст будет прокручиваться с выбранной скоростью и фоном, создавая эффект взгляда почти в объектив.

Напомним, зарядный порт смартфона — это не только "розетка" для батареи. Он может выполнять десятки полезных функций, если знать, как и для чего использовать внешние аксессуары.

Также мы писали, что Android скрывает гораздо больше инструментов, чем кажется на первый взгляд. Эксперты поделились пятью малоизвестными возможностями, которые могут пригодиться каждый день.

Android приложение гаджеты полезные советы планшет функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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