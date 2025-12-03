5 Android-планшетов, которые лучше не покупать в 2025 — отзывы владельцев

Женщина с планшетом в руках. Фото: Unsplash

Android-планшеты часто выглядят более доступной альтернативой iPad: на бумаге они обещают мощные процессоры, достойные экраны и большую батарею за меньшие деньги. Но реальные владельцы предупреждают, что некоторые модели лучше не покупать вообще, какой бы привлекательный вид они не имели в описании.

О пяти таких моделях пишет SlashGear.

DigiLand 2025

DigiLand 2025 имеет 11-дюймовый FHD IPS-экран, процессор MediaTek Helio G99, 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища за 142 доллара. Приложения запускаются без проблем, дисплей приятный, настройка простая, но дальше начинаются вопросы: на сайте производителя заявлена поддержка Wi-Fi 6, которой на практике нет, а один из пользователей выяснил, что это, вероятно, просто ребрендированный планшет Onn (модель 10011027).

Несмотря на современный Android 14 и наличие фронтальной камеры, планшет не поддерживает разблокировку лицом — функцию, которую в 2025 году многие воспринимают как базовую. Совокупность сомнительного маркетинга и отсутствия ожидаемых возможностей заставляет владельцев не советовать эту модель, даже учитывая ее цену.

Samsung Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A8 с ценой около 238 долларов привлек внимание благодаря имени Samsung, но ожидания оказались завышенными. Базовая версия с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти заметно "задыхается" во время повседневных задач, а пользователи жалуются на торможение в играх вроде Asphalt 9, особенно когда в фоне работают другие приложения.

10,5-дюймовый экран подходит для чтения и видео, но вместо OLED здесь использован LCD, что разочаровывает часть покупателей. К тому же на улице планшет ведет себя плохо: на солнце экран сильно блестит, а яркости не хватает, так что использовать его на открытом воздухе неудобно.

Lenovo Tab M8 2023

Планшет оснащен процессором MediaTek Helio A22, всего 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища, а также 8-дюймовым HD-дисплеем 1280x800. Это начальный уровень, но пользователи ожидали от Lenovo большего: запуск даже обычных приложений вроде Netflix или YouTube занимает больше времени, чем хотелось бы, а легкие сервисы вроде Pandora могут подвисать.

О комфортной многозадачности речь не идет — 2 ГБ ОЗУ не хватает для быстрого переключения между программами, а об играх вообще лучше забыть. Дисплей пригоден лишь для использования в помещении. Даже при цене около 130 долларов владельцы не рекомендуют эту модель.

TCL NxTpaper 11

TCL NxTpaper 11 пытается совместить ридер и планшет благодаря матовому дисплею, который уменьшает блики и фильтрует синий свет. Для чтения это действительно плюс, но видео и цвета выглядят менее яркими и несколько тусклыми, а режим Nxtvision, по отзывам, заметно ситуацию не спасает.

Планшет получил процессор MediaTek Helio P60T, 6 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ памяти, однако даже с такими характеристиками пользователи фиксируют задержки: устройство загружается около 27 секунд, а при запуске и переключении между приложениями ощущаются подвисания. Сильная сторона — батарея на 8000 мАч, однако полная зарядка длится 3,5-4 часа.

Lenovo Tab P11 Plus 2021

Lenovo Tab P11 Plus 2021 имеет солидный вид: 11-дюймовый TDDI IPS-дисплей, MediaTek Helio G90T, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища. В теории это должно обеспечивать уверенную среднюю производительность, но пользователи сообщают о подвисаниях даже во время простых действий — от просмотра веб-страниц до работы с почтой.

Больше всего нареканий вызывают обновления: владельцы рассказывают о многократных неудачных попытках установить Android 12, после которых планшет либо вообще переставал загружаться, либо возвращался к Android 11. Дополнительно раздражает большой объем предустановленных программ, которые тяжело удаляются и могут снова появляться. В результате многие пользователи считают, что за 260 долларов можно найти значительно более стабильный планшет без таких проблем с софтом и "лишними" приложениями.

Напомним, старые iPad нередко годами лежат без дела, хотя до сих пор могут выполнять немало полезных задач. Даже если планшет уже не поддерживает свежие обновления, для многих повседневных сценариев его производительности вполне достаточно.

Также мы писали, что многие пользователи интересуются, безопасно ли пользоваться планшетом во время зарядки. Короткий ответ — да, если устройство подключено к исправному оригинальному блоку питания и соблюдены базовые правила безопасности.