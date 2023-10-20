У Британії запускають найбільший акумулятор для зберігання електроенергії в Європі
Найбільший акумулятор для зберігання електроенергії в Європі запускається у Великій Британії. Проєкт Harmony Energy має потужність 99 мегаватів і розташований у Бекінгемширі.
Про це повідомляє Energy Storage News.
Що відомо про найбільший акумулятор для зберігання електроенергії
Як відомо, нещодавно британський інвестор Harmony Energy Income Trust (HEIT) запустив дві мережеві системи накопичення енергії від акумуляторів (BESS). Один із них — найбільший у Європі.
Цей проєкт має потужність 99 мегаватів і розташований у Бекінгемширі. Така система зберігання енергії може підтримувати живлення 450 тисяч будинків протягом двох годин. В основі проєкту використовують батарею Megapack 2XL компанії Tesla Inc.
Водночас Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що в планах Великої Британії збудувати морські вітроенергетичні потужності з метою забезпечити до 2035 року перехід на 100% екологічно чисту електроенергію.
Нагадаємо, компанія Amazon розпочала експеримент з людиноподібним роботом для роботи на складі. Технологічна компанія прагне все більше автоматизувати свої склади.
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