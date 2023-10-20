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У Британії запускають найбільший акумулятор для зберігання електроенергії в Європі

20 жовтня 2023 09:31
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У Британії запускають найбільший акумулятор для зберігання електроенергії в Європі
Вид з висоти пташиного польоту на проєкт HEIT у Британії. Фото: Harmony Energy Income Trust
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Найбільший акумулятор для зберігання електроенергії в Європі запускається у Великій Британії. Проєкт Harmony Energy має потужність 99 мегаватів і розташований у Бекінгемширі.

Про це повідомляє Energy Storage News

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Що відомо про найбільший акумулятор для зберігання електроенергії

Як відомо, нещодавно британський інвестор Harmony Energy Income Trust (HEIT) запустив дві мережеві системи накопичення енергії від акумуляторів (BESS). Один із них — найбільший у Європі. 

Цей проєкт має потужність 99 мегаватів і розташований у Бекінгемширі. Така система зберігання енергії може підтримувати живлення 450 тисяч будинків протягом двох годин. В основі проєкту використовують батарею Megapack 2XL компанії Tesla Inc.

Водночас Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що в планах Великої Британії збудувати морські вітроенергетичні потужності з метою забезпечити до 2035 року перехід на 100% екологічно чисту електроенергію.

Нагадаємо, компанія Amazon розпочала експеримент з людиноподібним роботом для роботи на складі. Технологічна компанія прагне все більше автоматизувати свої склади. 

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