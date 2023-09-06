Google презентував новий логотип Android

Браузер Google у смартфоні. Фото: росЗМІ

Корпорація Google представила новий дизайн логотипа своєї ОС Android, збагативши його 3D-елементами. Кількість пристроїв на базі Android перевищила 3 мільярди, що стало приводом для оновлення стилю.

Про це йдеться в блозі компанії.

Читайте також:

Що відомо про новий логотип ОС Android

"У міру зростання Android та з урахуванням величезної кількості пристроїв, що працюють на нашій платформі, ми вирішили переглянути наш підхід до дизайну. Головна мета — відобразити філософію Android, засновану на принципах відкритості, постійному оновленні та доступності для всіх", — йдеться у заяві.

Основний акцент був зроблений на тому, щоб новий дизайн наголошував на індивідуальності та свободі користувачів. У компанії уточнили, що розробники оновили візуальну концепцію, спираючись на принципи Material Design та кольорову гаму Google. "Новий робот Android тепер більше взаємодіятиме з суспільством, відображаючи його різноманітність", — повідомили в Google.

Крім того, було внесено зміни, щоб зміцнити зв'язок між Android та Google. Корпорація відмовилася від написання android маленькими літерами, зробивши першу літеру "A" великою.

"Це надає логотипу більшої значущості, особливо коли він знаходиться поряд з логотипом Google", — уточнили в компанії.

У новому дизайні робот Android став яскравішим і виразнішим елементом.

"Обличчя робота Android — Багдроїд — тепер демонструє більше характеру та об'ємності. Ми хотіли, щоб він був таким же живим, як і операційна система. Крім того, ми змінили його форму, щоб робот гармонійно виглядав як у цифровому, так і в реальному світі", — додали творці.

Новий логотип Android. Фото: blog.google

Нагадаємо, що команда бенчмарку AnTuTu оновила свої рейтинги найкращих Android-смартфонів за співвідношенням ціни та продуктивності. Вона становила п'ять топів.

Також ми писали, що смартфони починають працювати повільно, зокрема, через переповнену пам'ять пристрою. Щоб позбавитися цих дефектів у роботі, потрібно чистити основні накопичувачі непотрібної інформації.