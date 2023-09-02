Експерт назвав ціну "картонних" дронів, які використовують ЗСУ

"Картонні" дрони. Фото: YLE

Компанія з Австралії під назвою SYPAQ передала нашій державі дрони Corvo PPDS. Їх також називають "картонними". Їхня особливість в тому, що вони є невидимими для ворожої ППО, оскільки радіохвилі мають гіршу взаємодію з картоном чи пінопластом, ніж з металом.

Про це розповів експерт з авіації Валерій Романенко 24 каналу.

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Зазначається, що абревіатура PPDS означає точну доставку вантажів. За словами Романенка, такі безпілотники постачає не Австралія, а підприємство з цієї країни, яке не має жодних обов'язків перед Європейським Союзом, або ж США.

Як працює дрон

Українські воїни кладуть до дрону мінометну міну, яка має калібр 60 міліметрів, після чого доставляють до цілі ураження. Його дальність — 60-120 км, все залежить, наскільки він завантажений.

"Картонний" дрон. Фото: пресслужба компанії SYPAQ

Експерт каже, що ці безпілотники є "дуже простими".

З чого насправді виготовляють безпілотники

Багато хто каже, що такі дрони виготовляють з картону, проте, за словами австралійців, матеріалом є не картон, а тонкий листовий пінопласт. Їх постачають у вигляді пакетів, їхній розмір — 76 - 51 - 4,5 сантиметри.

"Це дві коробки піци. Примітивніше нікуди", — пояснив Романенко.

Особливості Corvo PPDS

Безпілотник можна зібрати прямо на позиції, використовуючи клей, крило на нього закріплюють двома резинками. Крім того, дрон має електричний моторчик, батарейку та систему GPS.

"Після приземлення дрон викидається, а батарейка, система наведення й електродвигун встановлюються на інший", — йдеться у повідомленні.

Дрон Corvo. Фото: пресслужба компанії SYPAQ

Ціна безпілотника

Як відомо, "шахед" вартує приблизно 10-20 тисяч доларів, в той час як ціна австралійського "картонного" безпілотника становить менше ніж 100 доларів. Україна вже отримала 60 партій таких дронів. Вони є дешевими, та ми можемо використовувати їх, як забажаємо, адже вони не накладають на нашу державу ніяких обов'язків.

"Як зауважив експерт з авіації, бити по російських аеродромах цими дронами можливо, але навряд чи вони розташовані так близько, бо інакше їх би розстрілювала наша артилерія", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, Україна почала застосовувати проти російських літаків "картонні" дрони. Ці прості для виготовлення апарати вже знищили щонайменше чотири російські літаки.