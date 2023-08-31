Україна застосовує картонні дрони проти російської авіації, — The Telegraph

Картонний дрон PPDS. Фото: The Telegraph

Україна почала застосовувати проти російських літаків картонні дрони. Ці прості для виготовлення апарати вже знищили щонайменше чотири російські літаки.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Служба безпеки України повідомила, що під час обстрілу минулими вихідними Курського аеродрому на заході Росії були знищені МіГ-29 і чотири винищувачі Су-30.

Повідомляється, що під час обстрілу також були пошкоджені дві пускові установки "Панцир" і радар системи ППО С-300.

Співробітник СБУ, який побажав лишитися анонімним, повідомив виданню, що по цілі було запущено 16 безпілотників. Троє були збиті під час атаки.

Хто надав Україні нову розробку

Безпілотники, які надходять у формі плоских упаковок і коштують лише 3500 доларів США, в руках України з березня.

Уряд Австралії пообіцяв Києву 100 таких дронів на місяць у рамках угоди на 20 мільйонів доларів. Передачу здійснила компанія SYPAQ Systems з Мельбурна.

Представники компанії SYPAQ з дроном Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS). Фото: SYPAQ

Характеристики картонного БпЛА

Легкий та невеликий логістичний літак для поля бою називається Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS).

SYPAQ повідомила, що літак використовують для різних завдань, таких як розгортання корисного навантаження датчиків і доставки невеликих вантажів. Він діє як бортовий ретранслятор розширеного зв’язку та використовується як приманка.

"Україні продали сотні безпілотних літальних апаратів", — сказав Росс Осборн, головний інженер SYPAQ.

Такий дрон може підняти до 3 або 5 кг. Вага залежить від його моделі. Літак здатен нести вантаж протягом 1-3 годин залежно від навантаження на відстань до 40-120 км.

Виробник підкреслює, що основне завдання безпілотників — доставка боєприпасів, їжі та медикаментів безпосередньо на передову, також їх можна адаптувати для проведення розвідувальних польотів та скидання вибухових пристроїв.

Раніше ми повідомляли, українська компанія Ukrspecsystems презентувала новий безпілотник MINI SHARK і найближчим часом покаже його на виставці у Туреччині. Дрон є покращеним варіантом вже відомої моделі SHARK.

Нагадаємо, компанія Nexter отримала контракт від Французького агентства оборонних інновацій (French Defense Innovation Agency) на розробку безпілотного літального дрона-камікадзе. Проєкт, який був запущений ще в травні, планується реалізувати до кінця 2024 року.