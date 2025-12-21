Курс євро в передсвятковому настрої — чого чекати українцям найближчим часом

Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть купувати валюту з вигодою, слідкуючи за курсовою динамікою та відстежуючи тенденції на ринку. Проте не завжди вдається визначити хороший період для обмінних операцій, оскільки відбуваються непередбачувані коливання показників. У грудні 2025 року подібних випадків було немало.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів у коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом євро найближчим часом.

Чого чекати від курсу євро в Україні

Останній місяць року приніс українцям різку динаміку на валютному ринку. Протягом першої половини грудня офіційний курс гривні до євро перебував у широкому діапазоні 48,99-49,66 грн. Висхідний тренд спровокувало зміщення співвідношення у головні парі долар-євро з 1,16 до 1,17.

За словами експерта, у разі повторення ситуації наступного тижня, з 22 по 28 грудня, варто очікувати аналогічних курсових значень. Однак серйозних зрушень до кінця року не передбачається.

Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот

"Ми дивимося на співвідношення євро до долара США, на процеси у Сполучених Штатах і ЄС. Мені здається, що все стабілізувалося і до кінця 2025 року не буде якихось потрясінь", — уточнив Олексій Плотніков.

Він прогнозує нижню межу офіційного курсу на рівні 49,20 грн/євро, верхню — на 49,80 грн/євро. Психологічної позначки, тобто 50 грн/євро, не буде досягнуто найближчим часом, однак на готівковому ринку валюту можуть продавати дорожче, враховуючи традиційний спред.

До всього, курс може вирівнятися завдяки ухваленню рішення ЄС про виділення Україні фінансової допомоги розміром 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Плюс на засіданні 18 грудня Європейський центральний банк залишив відсоткову ставку на рівні 2%, що свідчить про стійку позицію економіки єврозони.

Які купюри євро краще продати

У багатьох українців, які накопичували іноземну валюту раніше, можуть бути купюри номіналом 500 євро. Ці гроші залишаються платоспроможними, однак друк нових купюр давно припинили. Поступово вони повністю зникнуть з обігу та залишаться тільки у приватних колекціях.

Аби в майбутньому при обміні валюти не виникли проблеми, бажано позбутися номіналу завчасно. Вже зараз деякі пункти прийому готівки можуть відмовити клієнту в обслуговуванні, якщо він прийде з банкнотами по 500 євро.

За кордоном також бувають ситуації, коли неможливо розрахуватися великим номіналом за товар або послугу. Краще обміняти всі купюри на найбільш поширені — по 100 та 200 євро, щоб уникнути потенційних негараздів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі купюри долара та євро можуть конфіскувати на кордоні. Українці залишаться без валюти, якщо не задекларують суму понад 10 000 євро в еквіваленті, або намагатимуться провезти фальсифікат.

Також ми писали, що в Україні валютні перекази з картки на картку дозволені лише між найближчими родичами. Для цього потрібно надати в банк документи, які підтверджують спорідненість.