Курс евро в предпраздничном настроении — чего ждать украинцам в ближайшее время

Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут покупать валюту с выгодой, следя за курсовой динамикой и отслеживая тенденции на рынке. Однако не всегда удается определить хороший период для обменных операций, поскольку происходят непредсказуемые колебания показателей. В декабре 2025 года подобных случаев было немало.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом евро в ближайшее время.

Реклама

Читайте также:

Чего ждать от курса евро в Украине

Последний месяц года принес украинцам резкую динамику на валютном рынке. В течение первой половины декабря официальный курс гривны к евро находился в широком диапазоне 48,99-49,66 грн. Восходящий тренд спровоцировало смещение соотношения в главной паре доллар-евро с 1,16 до 1,17.

По словам эксперта, в случае повторения ситуации на следующей неделе, с 22 по 28 декабря, стоит ожидать аналогичных курсовых значений. Однако серьезных сдвигов до конца года не предвидится.

Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот

"Мы смотрим на соотношение евро к доллару США, на процессы в Соединенных Штатах и ЕС. Мне кажется, что все стабилизировалось и до конца 2025 года не будет каких-то потрясений", — уточнил Алексей Плотников.

Он прогнозирует нижнюю границу официального курса на уровне 49,20 грн/евро, верхнюю — на 49,80 грн/евро. Психологическая отметка, то есть 50 грн/евро, не будет достигнута в ближайшее время, однако на наличном рынке валюту могут продавать дороже, учитывая традиционный спред.

Ко всему, курс может выровняться благодаря принятию решения ЕС о выделении Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Плюс на заседании 18 декабря Европейский центральный банк оставил процентную ставку на уровне 2%, что свидетельствует об устойчивой позиции экономики еврозоны.

Какие купюры евро лучше продать

У многих украинцев, которые накапливали иностранную валюту ранее, могут быть купюры номиналом 500 евро. Эти деньги остаются платежеспособными, однако печать новых купюр давно прекратили. Постепенно они полностью исчезнут из обращения и останутся только в частных коллекциях.

Дабы в будущем при обмене валюты не возникли проблемы, желательно избавиться от номинала заблаговременно. Уже сейчас некоторые пункты приема наличных могут отказать клиенту в обслуживании, если он придет с банкнотами по 500 евро.

За границей тоже бывают ситуации, когда невозможно рассчитаться крупным номиналом за товар или услугу. Лучше обменять все купюры на наиболее распространенные — по 100 и 200 евро, чтобы избежать потенциальных проблем.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые купюры доллара и евро могут конфисковать на границе. Украинцы останутся без валюты, если не задекларируют сумму более 10 000 евро в эквиваленте, или будут пытаться провезти фальсификат.

Также мы писали, что в Украине валютные переводы с карты на карту разрешены только между ближайшими родственниками. Для этого нужно предоставить в банк документы, подтверждающие родство.