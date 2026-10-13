Мобілізація після 50 років: що зміниться в Україні з листопада

Мобілізація українців старшого віку. Ілюстративне фото

Вік понад 50 років сам по собі не є підставою для звільнення від мобілізації в Україні. Чоловіки, які залишаються військовозобов'язаними, можуть підлягати призову до досягнення встановленого законом граничного віку. При цьому враховуються стан здоров'я та військово-обліковий статус особи.

Важливу роль також відіграють оформлена відстрочка або чинне бронювання, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Експерт".

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Що враховують під час мобілізації

Рішення про можливість призову залежить не тільки від кількості прожитих років. У загальному випадку мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони визнані придатними до служби та не мають законних підстав для відстрочки.

Саме досягнення 50, 55 або 59 років не звільняє від виконання передбачених законом обов’язків. При цьому наявність права на відстрочку та його належне оформлення мають принципове значення.

Для кого передбачені інші вікові обмеження

Для окремих категорій офіцерів запасу граничний вік перебування в запасі може сягати 65 років. Це стосується, зокрема, вищого офіцерського складу. Однак таке правило не поширюється автоматично на всіх чоловіків старше 60 років: умови залежать від військового звання та вимог законодавства. Чоловіки молодші 25 років також розглядаються з урахуванням їхнього військово-облікового статусу, оскільки для деяких категорій діють окремі правила.

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Під час мобілізації військовозобов’язаним необхідно дотримуватися вимог військового обліку та мати при собі військово-обліковий документ у передбачених законом випадках. Після 50 років можливість призову визначається сукупністю обставин: віком, статусом, придатністю до служби та наявністю законних підстав для відстрочки або бронювання. Окремого автоматичного звільнення від мобілізації виключно після досягнення 50 років законодавство не передбачає.

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