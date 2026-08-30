Військовозобов'язаним потрібно оновлювати дані у ТЦК: терміни

Чоловік у ЦНАП. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Військовозобов'язані повинні повідомляти про зміни своїх персональних даних незалежно від того, чи мають вони бронювання або відстрочку від мобілізації. Йдеться про зміну місця проживання, номера телефону та електронної пошти. За порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ZNAJ.UA.

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Коли потрібно оновлювати дані

Військовозобов'язані мають повідомляти про зміни облікових даних. Наявність бронювання від мобілізації або чинної відстрочки не скасовує цього обов'язку. Зокрема, якщо людина змінила місце проживання, вона повинна повідомити про це та стати на військовий облік за новою адресою. На виконання цієї вимоги відводиться сім днів із моменту зміни місця проживання. Також актуальними мають залишатися контактні дані військовозобов'язаного, зокрема номер телефону та електронна пошта.

Як повідомити про зміни

Оновити необхідну інформацію можна особисто, звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Частину даних також можна змінити через електронний кабінет військовозобов'язаного. Після оновлення інформації варто зберегти підтвердження. Для електронного звернення це може бути відповідний запис або скриншот, а при особистому зверненні — документальне підтвердження прийняття інформації.

Який штраф передбачений

Якщо військовозобов'язаний не повідомив про зміни у встановлений строк, це може вважатися порушенням правил військового обліку. Розмір штрафу залежить від обставин порушення та норми, за якою людину притягають до відповідальності. За порушення правил військового обліку під час особливого періоду військовозобов'язаному може загрожувати штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Це передбачено статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що військовозобов'язані громадяни отримують повістки, які можуть розносити не лише працівники територіальних центрів комплектування. Відмова від повістки, яку приніс навіть голова ОСББ чи староста, уже автоматично робить призовника порушником.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що ТЦК потребують негайного реформування. За його словами, ті дії, які вчиняють представники зараз, лише послаблюють фронт.