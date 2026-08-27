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Головна ТЦК Повторна ВЛК: чи має право ТЦК змінити лікарню

Повторна ВЛК: чи має право ТЦК змінити лікарню

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 00:30
Чи може ТЦК направити на повторну ВЛК в іншу лікарню: юристи
Медобстеження військовослужбовиці. Фото: кадр з відео

Зміна медичного закладу для повторної військово-лікарської комісії не передбачена законодавством. За словами адвокатів, керівництво ТЦК видає направлення виключно до тієї лікарні, за якою закріплений військкомат, а інша установа можлива лише для дообстеження. 

Таке пояснення надали правознавці на порталі uristy.ua, передає Новини.LIVE.

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ТЦК не має права безпідставно змінювати лікарню для ВЛК

Громадяни, яких військово-лікарська комісія визнала тимчасово непридатними до служби, не повинні змінювати медичний заклад під час повторного огляду.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Навряд чи ТЦК буде у це втручатися. Ви, скоріше за все, пройдете повторний огляд в тій ВЛК, яку проходили раніше".

Його позицію поділяє і юрист Владислав Дерій, який вказує на чіткі законодавчі обмеження для військкомів у цьому питанні.

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"Керівник ТЦК та СП має право видати направлення на проходження ВЛК до тієї комісії, яка обслуговує цей конкретний ТЦК", — пояснив він. За словами експерта, військкомати не наділені правом вимагати від чоловіків проходження комісії в інакшому медзакладі.

"В іншу установу можуть направити лише на дообстеження", — додав правозахисник.

Сам статус тимчасової непридатності найчастіше надається через наявні захворювання або перенесені хірургічні операції. Через кілька місяців такі особи зобов'язані знову з'явитися на медкомісію, точний час проведення якої встановлює безпосередньо керівництво ВЛК. Загалом саме ця комісія визначає придатність громадян до військової служби, за результатами якої здорових чоловіків можуть мобілізувати до Збройних сил України.

Новини.LIVE інформували, що наявність тяжкохворого брата з інвалідністю не гарантує військовому автоматичного звільнення зі служби бійцю. Навіть якщо хворий не спілкується зі своїми дітьми, командири зазвичай відмовляють у рапорті через суворі норми закону. У таких випадках домогтися права на демобілізацію бійцям інколи вдається лише через суд.

Міноборони дозволило оформлювати низку відстрочок онлайн у "Резерв+" без візитів до ТЦК. Проте адвокати наголошують: цифровізація покриває поки що далеко не всі підстави, тому багатьом військовозобов'язаним досі доводиться особисто нести паперові документи до в ТЦК.

мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані медобстеження
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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