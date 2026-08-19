Хто може оформити відстрочку від мобілізації онлайн без ТЦК

Застосунок Резерв+. Фото: УНІАН

Міністерство оборони продовжує цифровізацію послуг для військовозобов'язаних, тому сьогодні є можливість оформити відстрочку через застосунок "Резерв+" онлайн.Це означає, що для деяких видів відстрочок, не потрібно відвідувати територіальні центри комплектування. Проте адвокати попереджають, що трапляються випадки, коли українцям досі доводиться нести папери до ТЦК.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на інформацію, яку надали адвокати ASAP Lawyers.

Які види відстрочок можна оформити онлайн без ТЦК

Ще рік тому процедура отримання відстрочки вимагала від українців обов'язкового фізичного візиту до територіальних центрів комплектування з теками паперових документів. Нині Міністерство оборони активно запроваджує цифрові рішення через мобільний застосунок "Резерв+".

Але адвокати звертають увагу, що успіх онлайн-оформлення відстрочки залежить виключно від державних баз даних.

Наразі розробники цифровізували одинадцять категорій військовозобов'язаних, які можуть отримати статус онлайн. До цього переліку входять:

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особи з будь-якою групою інвалідності; громадяни, яких військово-лікарська комісія визнала тимчасово непридатними до служби; біологічні батьки трьох і більше дітей, які не мають боргів з аліментів понад три місяці; батьки, які самостійно виховують дитину; громадяни, які утримують дитину з інвалідністю віком до 18 років; батьки повнолітньої дитини з І або ІІ групою інвалідності; чоловіки чи дружини осіб з інвалідністю І або ІІ групи; особи, чий батько або мати має І чи ІІ групу інвалідності (однак юристи попереджають про додаткові нюанси щодо інших опікунів, які вимагають окремого аналізу); військовозобов'язані, які мають неповнолітню дитину, тоді як їхній чоловік або дружина вже проходить військову службу; студенти та аспіранти, які здобувають освіту без порушення послідовності; працівники вищої, фахової передвищої та професійної освіти.

Куди натискати для оформлення відстрочки в Резерв+

Для оформолення відстрочки через Резерв+ військовозобов'язаному достатньо відкрити свій електронний військово-обліковий документ, натиснути на три крапки в меню, обрати опцію "Подати запит на відстрочку" та вказати власну підставу.

Далі система самостійно шукає підтвердження по всіх доступних реєстрах. Якщо інформація є, статус оновлюється автоматично.

Чому може виникнути відмова у наданні відстрочки, хоча є пряма підстава

Головна причина відмов у додатку криється у невідповідності баз даних. Відстрочка для освітян та студентів не спрацює, якщо навчальний заклад вчасно не вніс інформацію до бази ЄДЕБО. Так само Пенсійний фонд міг не оновити відомості про місце роботи, лікарі не завантажили висновок ВЛК до електронної системи, а дані про інвалідність не підтягнулися з соціальних реєстрів.

Через такі технічні прогалини програма не здатна верифікувати право людини на захист від призову, змушуючи її збирати папери для ЦНАПу.

Ще одним неочевидною причиною у відмові може бути проблема з подовженням статусу заздалегідь. Якщо у військовозобов'язаного ще діє попередня відстрочка, подати новий електронний запит через "Резерв+" система просто не дасть.

Водночас у Міністерстві оборони зазначають, що якщо причина для відстрочки не входить до переліку у додатку, то це означає, що така потребує подачі та вивчення документів до ТЦК. Але відомство постійно працює над тим, щоб розширити типи відстрочок, які можна оформляти онлайн.

Новини.LIVE інформували про те, що наявність студентської відстрочки автоматично блокує оформлення робочого бронювання. Юристи пояснили, як діяти, якщо студенту бронь потрібніша за відстрочку.

Водночас фахівці у сфері права застерігають від добровільного анулювання навчального статусу, адже це створює проміжок часу, коли особа стає беззахисною перед призовом. Замість ризикованих візитів до військкомату для скасування відстрочки, компаніям-роботодавцям рекомендують врегульовувати системні відмови шляхом офіційних звернень до профільних міністерств.