Кто может оформить отсрочку от мобилизации онлайн без ТЦК

Приложение «Резерв+». Фото: УНИАН

Министерство обороны продолжает цифровизацию услуг для военнообязанных, поэтому сегодня можно оформить отсрочку через приложение «Резерв+» онлайн. Это означает, что для некоторых видов отсрочек не требуется посещать территориальные центры комплектования. Однако адвокаты предупреждают, что бывают случаи, когда украинцам до сих пор приходится нести документы в ТЦК.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию, предоставленную адвокатами ASAP Lawyers.

Какие виды отсрочек можно оформить онлайн без посещения ТЦК

Еще год назад процедура получения отсрочки требовала от украинцев обязательного личного визита в территориальные центры комплектования с папками бумажных документов. Сейчас Министерство обороны активно внедряет цифровые решения через мобильное приложение "Резерв+".

Однако адвокаты обращают внимание, что успех онлайн-оформления отсрочки зависит исключительно от государственных баз данных.

На данный момент разработчики оцифровали одиннадцать категорий военнообязанных, которые могут получить статус онлайн. В этот перечень входят:

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лица с любой группой инвалидности; граждане, которых военно-медицинская комиссия признала временно негодными к службе; биологические родители троих и более детей, не имеющие задолженности по алиментам более чем за три месяца; родители, самостоятельно воспитывающие ребенка; граждане, содержащие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет; родители совершеннолетнего ребенка с I или II группой инвалидности; супруги лиц с инвалидностью I или II группы; лица, чей отец или мать имеют I или II группу инвалидности (однако юристы предупреждают о дополнительных нюансах в отношении других опекунов, требующих отдельного анализа); военнообязанные, имеющие несовершеннолетнего ребенка, в то время как их супруг или супруга уже проходит военную службу; студенты и аспиранты, получающие образование без перерывов; работники высших учебных заведений, учреждений профессионального предвузовского образования и профессионально-технических училищ.

Где нажать для оформления отсрочки в "Резерв+"

Для оформления отсрочки через "Резерв+" военнообязанному достаточно открыть свой электронный военно-учетный документ, нажать на три точки в меню, выбрать опцию "Подать запрос на отсрочку" и указать свое основание.

Далее система самостоятельно ищет подтверждение во всех доступных реестрах. Если информация есть, статус обновляется автоматически.

Почему может быть отказано в предоставлении отсрочки, хотя есть прямое основание

Главная причина отказов в приложении кроется в несоответствии баз данных. Отсрочка для работников образования и студентов не сработает, если учебное заведение своевременно не внесло информацию в базу ЕДЕБО. Также Пенсионный фонд мог не обновить сведения о месте работы, врачи не загрузили заключение ВЛК в электронную систему, а данные об инвалидности не были синхронизированы с социальными реестрами.

Из-за таких технических пробелов программа не может проверить право человека на освобождение от призыва, вынуждая его собирать документы для ЦНАП.

Еще одной неочевидной причиной отказа может быть проблема с продлением статуса заранее. Если у военнообязанного еще действует предыдущая отсрочка, подать новый электронный запрос через "Резерв+" система просто не позволит.

В то же время в Министерстве обороны отмечают, что если причина для отсрочки не входит в перечень в приложении, то это означает, что для ее получения необходимо подать и рассмотреть документы в ТЦК. Но ведомство постоянно работает над тем, чтобы расширить перечень видов отсрочек, которые можно оформлять онлайн.

Новини.LIVE сообщали о том, что наличие студенческой отсрочки автоматически блокирует оформление рабочей брони. Юристы объяснили, как действовать, если студенту брони нужнее, чем отсрочка.

В то же время специалисты в области права предостерегают от добровольного аннулирования статуса учащегося, ведь это создает промежуток времени, когда человек становится беззащитным перед призывом. Вместо рискованных визитов в военкомат для отмены отсрочки компаниям-работодателям рекомендуется урегулировать системные отказы путем официальных обращений в профильные министерства.