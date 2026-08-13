Бронювання працівників з відстрочкою по навчанню у 2026 році

Робота на критичному підприємстві та навчання в університеті. Фото: УНІАН, ТНПУ, колаж Новини.LIVE

Наявність активної навчальної відстрочки стає перешкодою для отримання бронювання на роботі від мобілізації. Юристи пояснюють, що державні реєстри не дозволяють військовозобов'язаному мати дві підстави для звільнення від призову одночасно, тому працівникам доведеться звертатися до ТЦК, брати академвідпустку або навіть відраховуватися з університету заради броні.

Про це йдеться у поясненні юриста Владислава Дерія, передає Новини.LIVE.

Чому студента неможливо забронювати на критичному підприємства

Наприкінці липня 2026 року Кабінет Міністрів України запровадив нові правила переоформлення відстрочок. Постанова №978 від 29 липня, що набрала чинності 31 липня, мала б дозволити військовозобов'язаним змінювати підставу для відстрочки без переривання її дії, аж поки нові дані не внесуть до реєстру "Оберіг".

Проте на практиці роботодавці, які намагаються забронювати своїх працівників-студентів, стикаються з технічною неможливістю це зробити. За словами юристів, отримати бронювання під час дії навчальної відстрочки не можна. Тому якщо військовозобов'язаний уже має відстрочку від мобілізації, як студент, але раптом захотів влаштуватися на підприємство, де доступне бронювання, то його йому не оформлять.

Головна причина пояснюється в частині 3 урядової постанови №76, яка прямо забороняє бронювати осіб, що вже не підлягають призову під час мобілізації згідно із законом. Електронний реєстр "Оберіг" побудований саме на такій логіці: якщо людина вже захищена від служби через навчання, система розпізнає її як таку, що не потребує додаткового бронювання.

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Якщо підприємство спробує подати такого працівника у списках через портал "Дія", алгоритм зі 100% ймовірністю видасть відмову із формулюванням "Відхилено (має іншу відстрочку)".

Як скасувати відстрочку через навчання в університеті

Щоб компанія все ж змогла оформити бронювання, співробітнику доведеться повністю зняти чинну навчальну відстрочку. Фахівці попереджають, що зробити це непросто.

Для скасування статусу студенту необхідно звернутися до територіального центру комплектування, надіславши туди рекомендований лист.

Також можливо добровільно відрахуватися з вищого навчального закладу або ж оформити академічну відпустку. Лише після того, як "Оберіг" зафіксує втрату навчальної відстрочки, роботодавець зможе успішно подати особу в списках на бронювання, процедура оформлення якого займає 72 години.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, юристи пояснювали детально, що одночасно мати бронь та відстрочку не можна, задля переходу на корпоративну бронь військовозобов'язаному доведеться дочекатися повного завершення терміну дії своєї поточної відстрочки. Читайте аналіз правознавців, що краще обрати сьогодні: бронь від мобілізації чи відстрочку по догляду.

До того ж наявність офіційного бронювання не є абсолютною гарантією від уваги військкоматів, оскільки ТЦК зберігають за собою законне право надсилати повістки та викликати для уточнення даних навіть тих осіб, які офіційно захищені від призову підприємством через бронювання.