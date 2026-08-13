Зачисление работников с отсрочкой обучения в 2026 году

Работа на предприятии, находящемся в критическом состоянии, и учеба в университете. Фото: УНИАН, ТНПУ, коллаж Новини.LIVE

Наличие действующей отсрочки по обучению становится препятствием для получения отсрочки от мобилизации по месту работы. Юристы объясняют, что государственные реестры не позволяют военнообязанному иметь два основания для освобождения от призыва одновременно, поэтому работникам придется обращаться в ТЦК, брать академический отпуск или даже отчисляться из университета ради отсрочки.

Об этом говорится в разъяснении юриста Владислава Дерия, передает Новини.LIVE.

Почему студента невозможно забронировать на критически важном предприятии

В конце июля 2026 года Кабинет Министров Украины ввел новые правила переоформления отсрочек. Постановление № 978 от 29 июля, вступившее в силу 31 июля, должно было позволить военнообязанным изменять основание для отсрочки без прерывания её действия до тех пор, пока новые данные не будут внесены в реестр "Оберіг".

Однако на практике работодатели, пытающиеся забронировать своих работников-студентов, сталкиваются с технической невозможностью это сделать. По словам юристов, получить бронирование во время действия учебной отсрочки невозможно. Поэтому если военнообязанный уже имеет отсрочку от мобилизации как студент, но вдруг захотел устроиться на предприятие, где доступно бронирование, то его ему не оформят.

Основная причина объясняется в части 3 постановления правительства № 76, которая прямо запрещает бронировать лиц, уже не подлежащих призыву во время мобилизации в соответствии с законом. Электронный реестр «Оберег» построен именно на такой логике: если человек уже защищен от службы в связи с обучением, система распознает его как не нуждающегося в дополнительном бронировании.

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Если предприятие попытается внести такого работника в списки через портал "Дія"», алгоритм со 100%-ной вероятностью выдаст отказ с формулировкой "Отклонено (имеет другую отсрочку)".

Как отменить отсрочку из-за обучения в университете

Чтобы компания все же смогла оформить призыв, сотруднику придется полностью снять действующую отсрочку по обучению. Специалисты предупреждают, что сделать это непросто.

Для отмены статуса студенту необходимо обратиться в территориальный центр комплектования, отправив туда заказное письмо.

Также можно добровольно отчислиться из высшего учебного заведения или оформить академический отпуск. Только после того, как «Оберег» зафиксирует утрату учебной отсрочки, работодатель сможет успешно внести лицо в списки на бронирование, процедура оформления которого занимает 72 часа.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, юристы подробно объясняли, что одновременно иметь бронь и отсрочку нельзя; для перехода на корпоративную бронь военнообязанному придется дождаться полного истечения срока действия своей текущей отсрочки. Читайте анализ юристов о том, что лучше выбрать сегодня: бронь от мобилизации или отсрочку по уходу.

К тому же наличие официальной брони не является абсолютной гарантией от внимания военкоматов, поскольку ТЦК оставляют за собой законное право направлять повестки и вызывать для уточнения данных даже тех лиц, которые официально защищены от призыва предприятием благодаря брони.