Оформлення догляду за братом з інвалідністю: поради юриста

Оформлення відстрочки в Резерв+ та медична допомога онкохворому. Фото: колаж Новини.LIVE

Наявність у чинного військового онкохворого брата з інвалідністю ще не гарантує йому автоматичного права на демобілізацію. Навіть за умови повної відсутності контактів хворого зі своїми дітьми, військові частини діють суворо за законодавством, тому нерідко відмовляє у звільненні. Проте, інколи суд може піти на зустріч, стати на бік військового та дати право на відстрочку.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

Як військовому звільнитися зі служби у разі хвороби брата

Військовослужбовець має законне право залишити службу, якщо його рідний брат отримав II групу інвалідності внаслідок онкології. Проте сам факт тяжкого діагнозу не гарантує автоматичного звільнення з армії. Визначальною умовою є офіційно підтверджена потреба хворого у постійному сторонньому догляді.

Якщо у брата є неповнолітній 16-річний син від останнього шлюбу та дорослий син від попередніх стосунків, військовому доведеться юридично закріпити факт їхньої відчуженості. Причина у тому, як наголошує Юрій Айвазян, що закон вимагає, щоб догляд здійснював саме військовий через відсутність інших родичів першого та другого ступеня споріднення, здатних це робити.

Правила демобілізації під час воєнного стану регулюються статтею 26 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу". Вона дозволяє звільнення для догляду за родичем другого ступеня споріднення, який має інвалідність I чи II групи. Це стає можливим виключно тоді, коли ближчих родичів немає взагалі, або вони самі потребують догляду, що підтверджено медико-соціальною експертною комісією чи лікарсько-консультативною комісією.

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Щоб розпочати процедуру, військовий має мати на руках папери на підтвердження родинних зв'язків та відсутності інших осіб для опіки.

Обов'язковою є наявність медичних висновків:

довідки МСЕК;

пенсійного посвідчення;

документів про призначення соцдопомоги із вказаною причиною та групою інвалідності;

висновок комісії медичного закладу, де чітко прописана потреба брата у постійному догляді.

акт обстеження сімейного стану, який затверджує керівник місцевого територіального центру комплектування.

Захисник може ініціювати цей процес двома шляхами. Перший передбачає подачу рапорту на ім'я командира частини з додаванням нотаріально завірених або засвідчених установами копій усіх документів. Після цього командир зобов'язаний протягом трьох календарних днів направити запит до ТЦК.

Другий метод — це подача ідентичної заяви військовим напряму до військкомату за місцем проживання брата. Звертатися із проханням про складання акта має виключно сам військовослужбовець, оскільки закон не передбачає подачі таких заяв родичами хворого.

Як ТЦК має перевірити відсутність родичів для догляду за онкохворим

Після надходження документів очільник ТЦК має один день на створення комісії для перевірки. Її очолює заступник керівника центру, а до складу входять як мінімум троє працівників відомства.

Комісія аналізує надані довідки, перевіряє державні реєстри та здійснює візит за місцем проживання особи з інвалідністю. Оскільки профільний наказ Міноборони не деталізує поняття члена сім'ї, комісари керуються нормами Сімейного кодексу України, беручи до уваги спільне проживання та ведення побуту.

На проведення перевірки виділяється десять календарних днів. Якщо ТЦК змушений надсилати запити до інших державних органів для підтвердження даних про повнолітніх дітей хворого, термін подовжується до п'ятнадцятого дня від дати реєстрації запиту. У випадках, коли державні структури не надають відповіді, комісія ухвалює рішення, базуючись виключно на вже наявних документах.

Сам акт перевірки сімейного стану оформлюється у трьох примірниках. Їх розподіляють між архівом ТЦК, командиром військової частини та безпосередньо заявником. Документи мають бути надіслані не пізніше ніж через п'ять календарних днів після підписання акта. Загалом весь цикл звільнення за сімейними обставинами, від старту процедури до видачі готового висновку комісії, може тривати до 24 календарних днів.

Як писали раніше Новини.LIVE, чинне законодавство України чітко розрізняє поняття "бронювання" та "відстрочки", хоча громадяни часто плутають ці механізми. В Міноборони України нагадали, у чому головна різниця між відстрочкою та бронюванням.

Військовослужбовці мають законне право звільнитися зі служби через необхідність догляду за бабусею, проте похилий вік жінки не дає автоматичних підстав для цього. Аби ТЦК та військова частина задовольнили рапорт, родині потрібно зібрати пакет медичних довідників і документально підтвердити повну відсутність інших непрацездатних родичів першої лінії споріднення, які могли б узяти опіку на себе.