Оформление ухода за братом с инвалидностью: советы юриста

Оформление отсрочки в Резерв+ и медицинская помощь онкобольному. Фото: коллаж Новини.LIVE

Наличие у действующего военнослужащего брата, страдающего онкологическим заболеванием и имеющего инвалидность, ещё не гарантирует ему автоматического права на демобилизацию. Даже при полном отсутствии контактов больного со своими детьми воинские части строго следуют законодательству, поэтому нередко отказывают в увольнении. Однако иногда суд может пойти навстречу, встать на сторону военнослужащего и предоставить право на отсрочку.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

Как военнослужащему уволиться со службы в случае болезни брата

Военнослужащий имеет законное право покинуть службу, если его родной брат получил II группу инвалидности вследствие онкологического заболевания. Однако сам факт тяжелого диагноза не гарантирует автоматического увольнения из армии. Определяющим условием является официально подтвержденная потребность больного в постоянном постороннем уходе.

Если у брата есть несовершеннолетний 16-летний сын от последнего брака и взрослый сын от предыдущих отношений, военнослужащему придется юридически закрепить факт их отчужденности. Причина в том, как отмечает Юрий Айвазян, что закон требует, чтобы уход осуществлял именно военнослужащий из-за отсутствия других родственников первой и второй степени родства, способных это делать.

Правила демобилизации во время военного положения регулируются статьёй 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Она разрешает увольнение для ухода за родственником второй степени родства, имеющим инвалидность I или II группы. Это становится возможным исключительно в том случае, если ближайших родственников нет вообще или они сами нуждаются в уходе, что подтверждено медико-социальной экспертной комиссией или врачебно-консультативной комиссией.

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Как документально подтвердить отсутствие родственников для ухода

Чтобы начать процедуру, военнослужащий должен иметь на руках документы, подтверждающие родственные связи и отсутствие других лиц, способных обеспечить уход.

Обязательным условием является наличие медицинских заключений:

справки МСЭК;

пенсионного удостоверения;

документов о назначении социальной помощи с указанием причины и группы инвалидности;

заключение комиссии медицинского учреждения, в котором четко указана необходимость постоянного ухода за братом.

акт обследования семейного положения, утверждаемый руководителем местного территориального центра комплектования.

Защитник может инициировать этот процесс двумя способами. Первый предусматривает подачу рапорта на имя командира части с приложением нотариально заверенных или заверенных учреждениями копий всех документов. После этого командир обязан в течение трех календарных дней направить запрос в ТЦК.

Второй способ — подача аналогичного заявления военнослужащим напрямую в военкомат по месту жительства брата. Обращаться с просьбой о составлении акта должен исключительно сам военнослужащий, поскольку закон не предусматривает подачу таких заявлений родственниками больного.

Как ТЦК должен проверить отсутствие родственников для ухода за онкобольным

После поступления документов руководитель ТЦК имеет один день на создание комиссии для проверки. Ее возглавляет заместитель руководителя центра, а в состав входят как минимум трое сотрудников ведомства.

Комиссия анализирует предоставленные справки, проверяет государственные реестры и осуществляет визит по месту проживания лица с инвалидностью. Поскольку профильный приказ Минобороны не детализирует понятие «член семьи», комиссары руководствуются нормами Семейного кодекса Украины, принимая во внимание совместное проживание и ведение быта.

На проведение проверки отводится десять календарных дней. Если ТЦК вынужден направлять запросы в другие государственные органы для подтверждения данных о совершеннолетних детях больного, срок продлевается до пятнадцатого дня со дня регистрации запроса. В случаях, когда государственные структуры не предоставляют ответа, комиссия принимает решение, основываясь исключительно на уже имеющихся документах.

Сам акт проверки семейного положения оформляется в трех экземплярах. Их распределяют между архивом ТЦК, командиром воинской части и непосредственно заявителем. Документы должны быть отправлены не позднее чем через пять календарных дней после подписания акта. В целом весь цикл увольнения по семейным обстоятельствам, от начала процедуры до выдачи готового заключения комиссии, может длиться до 24 календарных дней.

Как ранее писали Новини.LIVE, действующее законодательство Украины чётко различает понятия "бронирование" и "отсрочка", хотя граждане часто путают эти механизмы. В Минобороны Украины напомнили, в чём главное различие между отсрочкой и бронированием.

Военнослужащие имеют законное право уволиться со службы в связи с необходимостью ухода за бабушкой, однако преклонный возраст женщины не дает автоматических оснований для этого. Чтобы ТЦК и воинская часть удовлетворили рапорт, семье необходимо собрать пакет медицинских справок и документально подтвердить полное отсутствие других нетрудоспособных родственников первой линии родства, которые могли бы взять на себя опеку.