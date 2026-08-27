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Главная ТЦК Повторная ВВК: имеет ли ТЦК право сменить больницу

Повторная ВВК: имеет ли ТЦК право сменить больницу

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 00:30
Может ли ТЦК направить на повторную ВЛК в другую больницу: юристы
Медицинское обследование военнослужащей. Фото: кадр из видео

Смена медицинского учреждения для повторной военно-врачебной комиссии не предусмотрена законодательством. По словам адвокатов, руководство ТЦК выдает направление исключительно в ту больницу, за которой закреплен военкомат, а другое учреждение возможно только для дополнительного обследования.

Такое разъяснение дали правоведы на портале uristy.ua, передает Новини.LIVE.

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ТЦК не имеет права безосновательно менять больницу для ВЛК

Граждане, которых военно-медицинская комиссия признала временно негодными к службе, не должны менять медицинское учреждение во время повторного осмотра.

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Вряд ли ТВК будет в это вмешиваться. Вы, скорее всего, пройдете повторное обследование в той ВЛК, которую проходили ранее".

Его позицию разделяет и юрист Владислав Дерий, который указывает на четкие законодательные ограничения для военкоматов в этом вопросе.

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"Руководитель ТЦК и СП имеет право выдать направление на прохождение ВЛК в ту комиссию, которая обслуживает данный конкретный ТЦК", — пояснил он. По словам эксперта, военкоматы не уполномочены требовать от мужчин прохождения комиссии в другом медицинском учреждении.

"В другое учреждение могут направить только на дообследование", — добавил правозащитник.

Сам статус временной негодности чаще всего присваивается из-за имеющихся заболеваний или перенесённых хирургических операций. Через несколько месяцев такие лица обязаны вновь явиться на медкомиссию, точное время проведения которой устанавливает непосредственно руководство ВЛК. В целом именно эта комиссия определяет годность граждан к военной службе, по результатам которой здоровых мужчин могут мобилизовать в Вооруженные силы Украины.

Новини.LIVE сообщали, что наличие тяжелобольного брата с инвалидностью не гарантирует военнослужащему автоматического увольнения со службы. Даже если больной не общается со своими детьми, командиры обычно отказывают в удовлетворении рапорта из-за строгих норм закона. В таких случаях добиться права на демобилизацию бойцам иногда удается только через суд.

Минобороны разрешило оформлять ряд отсрочек онлайн в «Резерв+» без посещения ТЦК. Однако адвокаты отмечают: цифровизация пока охватывает далеко не все основания, поэтому многим военнообязанным до сих пор приходится лично нести бумажные документы в ТЦК.

мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные медобследование
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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