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Головна ТЦК Гетманцев: ТЦК треба негайно реформувати

Гетманцев: ТЦК треба негайно реформувати

Ua ru
28 серпня 2026 07:30
Гетманцев закликав реформувати ТЦК
Данило Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що ТЦК потребують негайного реформування. За його словами, ті дії, які вчиняють представники зараз, вони лише послаблюють фронт.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Фокус", передає Новини.LIVE.

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Що сказав Гетманцев про ТЦК

Під час бесіди Гетманцев зазначив, що станом на сьогодні доручення щодо справедливої мобілізації отримав новий міністр оборони України Євгеній Хмара. Зокрема, від нього очікують вирішення проблеми мобілізації, оскільки "ганебне полювання на людей і бусифікація тривають".

"Подивіться, які звинувачення висувають проти посадовців ТЦК: катування, незаконне позбавлення волі, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, навіть убивства. Подивіться на кількість звернень до Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця. Такі дії посадовців ВЛК і ТЦК послаблюють фронт. Бо відбувається насильницька мобілізація людей, які реально не хочуть або не можуть воювати", — зазначив голова фінансового комітету ВРУ.

Він наголосив, що все це ще помножується на корупцію, маючи на увазі корупції на всіх етапах мобілізаційного процесу. У зв'язку з цим Гетманцев наголосив, що необхідно реформувати цю структуру.

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"ТЦК потребують негайного реформування. Їх треба змусити працювати за законом, використовуючи всі важелі, які їм уже надані, для того щоб залучати людей до армії, а не порушувати закон. На це мають звернути увагу і Головнокомандувач, і Міністр оборони", — резюмував він.

Як повідомляє Новини.LIVE, кілька днів тому нардепи зареєстрували законопроєкт, яким пропонується жорстко обмежити повноваження ТЦК під час вручення повісток та перевірки документів. Зокрема, їм хочуть заборонити застосувати будь-яку силу до громадян.

Також ми писали, що ТЦК не мають жодних законних підстав затримувати юнаків, яким ще не виповнилося 25 років.

Данило Гетманцев реформи мобілізація ТЦК та СП призовник
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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