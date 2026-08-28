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Главная ТЦК Гетманцев: ТЦК необходимо немедленно реформировать

Гетманцев: ТЦК необходимо немедленно реформировать

Ua ru
28 августа 2026 07:30
Гетманцев призвал провести реформу ТЦК
Даниил Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что ТЦК нуждаются в немедленной реформе. По его словам, действия, которые предпринимают представители в настоящее время, лишь ослабляют фронт.

Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус", передает Новини.LIVE.

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Что сказал Гетманцев о ТЦК

В ходе беседы Гетманцев отметил, что на сегодняшний день поручение о справедливой мобилизации получил новый министр обороны Украины Евгений Хмара. В частности, от него ожидают решения проблемы мобилизации, поскольку "позорная охота на людей и бусификация продолжаются".

"Посмотрите, какие обвинения выдвигают против должностных лиц ТЦК: пытки, незаконное лишение свободы, нанесение тяжких телесных повреждений, даже убийства. Посмотрите на количество обращений к Уполномоченному по правам человека Дмитрию Лубинцу. Такие действия должностных лиц ВЛК и ТЦК ослабляют фронт. Ведь происходит насильственная мобилизация людей, которые реально не хотят или не могут воевать", — отметил председатель финансового комитета ВРУ.

Он подчеркнул, что все это еще усугубляется коррупцией, имея в виду коррупцию на всех этапах мобилизационного процесса. В связи с этим Гетманцев подчеркнул, что необходимо реформировать эту структуру.

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"ТЦК нуждаются в немедленном реформировании. Их нужно заставить работать по закону, используя все рычаги, которые им уже предоставлены, для того чтобы привлекать людей в армию, а не нарушать закон. На это должны обратить внимание и Главнокомандующий, и министр обороны", — резюмировал он.

Как сообщает Новини.LIVE, несколько дней назад народные депутаты зарегистрировали законопроект, которым предлагается жестко ограничить полномочия ТЦК при вручении повесток и проверке документов. В частности, им хотят запретить применять любую силу к гражданам.

Также мы писали, что ТЦК не имеют никаких законных оснований задерживать юношей, которым еще не исполнилось 25 лет.

Даниил Гетманцев реформы мобилизация ТЦК и СП призывник
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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