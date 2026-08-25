Содержание в ТЦК до дня рождения: права граждан в возрасте до 25 лет

Сотрудник ТЦК и СП беседует с мужчиной. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Территориальные центры комплектования не имеют никаких законных оснований задерживать юношей, которым еще не исполнилось 25 лет. Юристы поясняют, что таких граждан запрещено принудительно удерживать в военкомате даже за несколько суток до дня рождения. Единственным законным действием ТЦК в отношении граждан, которым не исполнилось 25 лет, является заблаговременная выдача повестки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на консультацию юриста Владислава Дерия.

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Имеет ли право ТЦК задержать молодого человека за несколько суток до наступления призывного возраста

К правозащитникам обратился украинец, который вскоре будет отмечать свое двадцатипятилетие. Мужчину интересовало, могут ли представители территориального центра комплектования задержать его сейчас и принудительно оставить в помещении на неделю, пока он не достигнет призывного возраста и не станет военнообязанным.

Отвечая на этот запрос, юрист Владислав Дерий категорически опроверг такую возможность. По его словам, подобные действия являются абсолютно незаконными.

"Вас не смогут удерживать в ТЦК целую неделю до вашего 25-летия", — подчеркнул специалист.

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Законодательство четко разграничивает военный статус граждан в зависимости от их возраста. Процесс начинается в 17 лет, когда при первой постановке на учет юноши получают статус призывника. Эта категория не подлежит призыву на службу. Ситуация меняется исключительно после достижения 25-летнего возраста. Именно тогда гражданин меняет свой статус и становится военнообязанным. В отличие от призывников, именно эта учетная категория уже подлежит всеобщей мобилизации.

При этом существует лишь одно исключение, когда лицо в возрасте до 25 лет подлежит мобилизации наравне со старшими мужчинами. Это касается тех молодых людей, которые ранее получили статус бывших «ограниченно годных» и досрочно стали военнообязанными.

Для всех остальных юношей действуют строгие ограничения в отношении действий военкоматов. Представители ТЦК не наделены полномочиями задерживать или силой доставлять таких граждан в свои подразделения. Если же человек в возрасте до 25 лет самостоятельно придет в центр комплектования, единственное, что законно могут сделать сотрудники учреждения, — это лишь заранее вручить ему повестку.

Как сообщали Новини.LIVE, для ряда категорий военнообязанных отпала необходимость регулярно подавать документы для продления отсрочки от призыва, поскольку обновление статуса в реестрах в большинстве случаев происходит автоматически. Кроме того, сроки действия таких отсрочек синхронизированы с официальными сроками проведения всеобщей мобилизации.

В то же время утверждение о том, что сотрудники ТЦК могут самостоятельно блокировать банковские карты граждан, является фейком, не соответствующим правовым нормам. Юрист Вера Тарасенко подробно объяснила, как и по чьей инициативе происходит замораживание средств и арест счетов.