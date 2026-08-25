Утримання в ТЦК до дня народження: права громадян до 25 років

Працівник ТЦК та СП спілкується з чоловіком. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Територіальні центри комплектування не мають жодних законних підстав затримувати юнаків, яким ще не виповнилося 25 років. Юристи пояснюють, що таких громадян заборонено примусово утримувати у військкоматі й навіть за кілька діб до дня народження. Єдиною легальною дією ТЦК щодо громадян, яким не виповнилося 25, є завчасне вручення повістки.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на консультацію юриста Владислава Дерія.

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Чи має право ТЦК затримати хлопця за кілька діб до настання призовного віку

До правозахисників звернувся українець, який незабаром святкуватиме своє двадцятип'ятиріччя. Чоловіка цікавило, чи можуть представники територіального центру комплектування затримати його зараз і примусово залишити у приміщенні на тиждень, доки він не досягне віку мобілізації і не стане військовозобов'язаним.

Відповідаючи на цей запит, юрист Владислав Дерій категорично спростував таку можливість. За його словами, подібні дії є абсолютно незаконними.

"Вас не зможуть утримувати в ТЦК цілий тиждень до Вашого 25-річчя", — наголосив фахівець.

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Законодавство чітко розмежовує військовий статус громадян залежно від їхнього віку. Процес починається у 17 років, коли під час першої постановки на облік юнаки отримують обов'язковий статус призовника. Ця категорія не підлягає призову на службу. Ситуація змінюється виключно після досягнення 25-річного віку. Саме тоді громадянин змінює свій статус і стає військовозобов'язаним. На відміну від призовників, саме ця облікова категорія вже підлягає загальній мобілізації.

При цьому існує лише один виняток, коли особа віком до 25 років підлягає мобілізації нарівні зі старшими чоловіками. Це стосується тих молодих людей, які раніше отримали статус колишніх "обмежено придатних" і достроково стали військовозобов'язаними.

Для всіх інших юнаків діють суворі обмеження щодо дій військкоматів. Представники ТЦК не наділені повноваженнями затримувати чи силоміць доправляти таких громадян до своїх підрозділів. Якщо ж людина віком до 25 років самостійно прийде до центру комплектування, єдине, що законно можуть зробити працівники установи — це лишень завчасно вручити їй повістку наперед.

Як повідомляли Новини.LIVE, для низки категорій військовозобов'язаних відпала необхідність регулярно подавати документи для продовження відстрочки від призову, оскільки оновлення статусу в реєстрах здебільшого відбувається автоматично. Крім того, часові межі дії таких відстрочок синхронізовані з офіційними строками проведення загальної мобілізації.

Водночас твердження про здатність співробітників ТЦК самостійно блокувати банківські картки громадян є фейком, що не відповідає правовим нормам. Юристка Віра Тарасенко детально пояснила, як та з чиєї ініціативи відбувається заморожування коштів та арешт рахунків.