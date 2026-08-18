Як зняти арешт з банківської картки після штрафу ТЦК

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE

У мережах нерідко ширяться чутки, що співробітники ТЦК можуть особистим рішенням накладати арешт на картки військовозобов'язаних або сприяти цьому. Але така інформація суперечить чинному законодавству України. Блокування грошей відбуваються за складним юридичним ланцюжком, де підставою виступає непогашена постанова, передана державним чи приватним виконавцям.

Про це повідомила юристка Віра Тарасенко, передає Новини.LIVE.

ТЦК не має жодних прав блокувати картки порушникам обліку

Законодавство України не надає військкоматам права самостійно блокувати грошові кошти. Навіть наявність адміністративного правопорушення, конфліктної ситуації або перебування людини в базах розшуку не дозволяє працівникам ТЦК зв'язуватися з банками для заморожування карткових рахунків.

Якщо людина виявляє, що її картки заблоковано, це свідчить про відкрите виконавче провадження, інформацію про яке можна перевірити через розділ у додатку "Дія" або на сайті "Автоматизована система виконавчих проваджень".

Як насправді накладається блокування банківської картки

До моменту передачі справи виконавцям процедура проходить кілька обов'язкових етапів. Починається усе з протоколу про адміністративне правопорушення, що має відбуватися суворо у присутності громадянина після його прибуття чи доставки до ТЦК.

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Сам по собі факт наявності запису в базах даних ще не дорівнює накладенню грошового стягнення. Далі особисто повідомляють про розгляд справи щонайменше за три дні. Порушення цієї часової вимоги стає підставою для скасування стягнень у судовому порядку. Розгляд може проводитися й без особи але лише за умови, що сповіщення було вручено вчасно.

Фінальним документом є постанова про притягнення до відповідальності, після ухвалення якої громадянин отримує право 10 днів на її оскарження в судовому порядку та 15 днів для добровільної сплати.

Водночас подача судового позову зупиняє стягнення до ухвалення остаточного вироку. Якщо ж кошти не сплачені й рішення не оскаржене, документ передають виконавчій службі. Уже на цій стадії сума автоматично подвоюється, тож штраф 17 000 грн зростає до 34 000 грн, а 25 500 грн перетворюється на 51 000 грн, до чого додається 10% виконавчого збору. Тільки після відкриття провадження виконавець накладає арешт на майно та рахунки.

Під час судового розгляду рахунки зазвичай залишаються заблокованими. Зняти арешт виконавець може за умови повної сплати подвоєної суми зі збором безпосередньо на рахунок виконавчої служби або на підставі судового рішення, яке набрало законної сили.

Віра Тарасенко зазначила, що законодавство дозволяє спочатку сплатити борг задля швидкого розблокування карток, а потім продовжувати судитися. А в разі перемоги гроші повертаються з бюджету через Казначейство або цивільний позов.

Новини.LIVE повідомляли, що у випадках силової мобілізації та незаконних затримань громадянам радять не обмежуватися зверненнями до поліції. Юристи роз'яснили, куди надсилати відео з порушеннями прав працівниками ТЦК.

Зміна районного ТЦК та постановка на військовий облік за новою адресою можливі виключно за умови особистого візиту військовозобов'язаного. Втім, юристи наголошують, що існують законні механізми для скасування розшуку та подальшої перереєстрації в іншому військкоматі.