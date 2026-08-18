Как снять арест с банковской карты после штрафа ТЦК

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

В сети нередко распространяются слухи о том, что сотрудники ТЦК могут по собственному усмотрению налагать арест на карты военнообязанных или содействовать этому. Однако такая информация противоречит действующему законодательству Украины. Блокировка средств происходит по сложной юридической цепочке, где основанием выступает непогашенное постановление, переданное государственным или частным исполнителям.

Об этом сообщила юрист Вера Тарасенко, передает Новини.LIVE.

ТЦК не имеет никаких прав блокировать карты нарушителям учета

Законодательство Украины не предоставляет военкоматам права самостоятельно блокировать денежные средства. Даже наличие административного правонарушения, конфликтной ситуации или нахождение человека в базах розыска не позволяет сотрудникам ТЦК связываться с банками для замораживания карточных счетов.

Если человек обнаруживает, что его карта заблокирована, это свидетельствует о возбужденном исполнительном производстве, информацию о котором можно проверить в разделе приложения "Дія" или на сайте "Автоматизированная система исполнительных производств".

Как на самом деле накладывается блокировка банковской карты

До момента передачи дела исполнителям процедура проходит несколько обязательных этапов. Все начинается с протокола об административном правонарушении, который должен составляться строго в присутствии гражданина после его прибытия или доставки в ТЦК.

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Сам по себе факт наличия записи в базах данных еще не означает наложение денежного взыскания. Далее лично уведомляют о рассмотрении дела не менее чем за три дня. Нарушение этого срока становится основанием для отмены взысканий в судебном порядке. Рассмотрение может проводиться и в отсутствие лица, но только при условии, что уведомление было вручено своевременно.

Окончательным документом является постановление о привлечении к ответственности, после принятия которого гражданин получает право в течение 10 дней обжаловать его в судебном порядке и 15 дней для добровольной уплаты.

В то же время подача судебного иска приостанавливает взыскание до вынесения окончательного приговора. Если же средства не уплачены и решение не обжаловано, документ передается в исполнительную службу. Уже на этой стадии сумма автоматически удваивается, поэтому штраф в размере 17 000 грн увеличивается до 34 000 грн, а 25 500 грн превращается в 51 000 грн, к чему добавляется 10% исполнительного сбора. Только после возбуждения производства исполнитель налагает арест на имущество и счета.

Во время судебного разбирательства счета, как правило, остаются заблокированными. Снять арест исполнитель может при условии полной уплаты удвоенной суммы со сбором непосредственно на счет исполнительной службы или на основании судебного решения, вступившего в законную силу.

Вера Тарасенко отметила, что законодательство позволяет сначала погасить долг для быстрого разблокирования карт, а затем продолжать судебное разбирательство. А в случае победы деньги возвращаются из бюджета через Казначейство или в рамках гражданского иска.

Новини.LIVE сообщали, что в случаях силовой мобилизации и незаконных задержаний гражданам советуют не ограничиваться обращениями в полицию. Юристы разъяснили, куда отправлять видео с нарушениями прав со стороны сотрудников ТЦК.

Смена районного ТЦК и постановка на воинский учет по новому адресу возможны исключительно при условии личного визита военнообязанного. Впрочем, юристы отмечают, что существуют законные механизмы для отмены розыска и последующей перерегистрации в другом военкомате.