Як стати на облік в інший ТЦК, якщо є розшук у Резерв+ і в планах переїзд

Підготовка до переїзду та робота військових. Фото: Pexels, Генштаб ЗСУ, колаж Новини.LIVE

Зміна військового обліку за новим місцем проживання вимагає обов'язкової особистої присутності в ТЦК, проте наявність розшуку в застосунку через ігнорування старої вимоги про проходження ВЛК до 6 червня 2025 року суттєво ускладнює цей процес. Втім знятися з розшуку все-таки можна і навіть законно перереєструватися в іншому ТЦК.

Роз'яснення надав юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Для постановки на облік в іншому територіальному центрі комплектування військовозобов'язаному обов'язково потрібно з'явитися туди особисто.

У ситуації, коли військовозобов'язаний проігнорував вимогу пройти ВЛК до 6 червня 2025 року, статус розшуку варто, хоч вже й минув річний термін, який є максимальним періодом для притягнення до адмінвідповідальності.

Першим кроком має стати з'ясування точної причини звернення ТЦК до поліції, оскільки від цього залежить швидкість врегулювання. Якщо у військово-обліковому документі деталі відсутні, необхідно сформувати офіційний запит. Юрист радить звернутися до адвоката, адже оформлений ним запит розглядається значно швидше, бо працівники військкомату ставляться до нього більш дисципліновано.

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Існує три основні сценарії позбавлення статусу розшуку. Перший передбачає визнання провини та сплату штрафу у розмірі 8,5 тисяч гривень. Проте юрист застерігає, що онлайн-оплата через мобільні сервіси спрацьовує не завжди і має певні ризики.

Навіть попри сплату та закриття питання щодо протоколу, для складання якого людину й розшукують, статус може залишитися або система швидко сформує запис про інше порушення. Також іноді просто не надходить постанова з реквізитами. Найпростіше цей метод працює у тих, хто вже має офіційну відстрочку.

Другий шлях базується на закритті справи через закінчення строків давності без фінансових стягнень. Згідно зі статтею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення, стягнення за порушення правил обліку в особливий період накладається протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше року з дня вчинення. Стаття 247 КУпАП забороняє починати провадження після спливу цих термінів, що автоматично позбавляє законних підстав для примусового доставлення до військкомату.

У такому разі можна подати заяву про видалення записів про порушення та відкликання звернення до поліції. Якщо відомство відмовляє, доведеться звертатися до адміністративного суду, де розгляд справи першої інстанції зазвичай триває від двох до трьох місяців, судова практика в таких спорах вже є позитивною.

Третій варіант є альтернативою судовому позову у разі отримання відмови від ТЦК. Замість адміністративного суду можна направити скарги до обласного центру комплектування, Генерального штабу чи профільних міністерств. Такий шлях іноді працює так само результативно, як і судовий процес, але економить час. Вибір конкретного алгоритму залежить від обставин і специфіки роботи окремої установи.

Як писали раніше Новини.LIVE, наявність чинної відстрочки або бронювання від мобілізації не завжди гарантує, що військовозобов'язаного не внесуть до переліку осіб, які перебувають у розшуку територіального центру комплектування. Юристи пояснили, що впливає на рішення оголошення в розшук.

Водночас у деяких випадках усунути статус порушника можна без особистого звернення до ТЦК. Для цього громадянин може скористатися застосунком "Резерв+", підтвердити факт порушення та сплатити передбачений законодавством штраф.

