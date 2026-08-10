Как встать на учет в другом ТЦК, если в "Резерв+" есть розыск и планируется переезд

Подготовка к переезду и работа военных. Фото: Pexels, Генштаб ВСУ, коллаж Новини.LIVE

Смена военного учета по новому месту жительства требует обязательного личного присутствия в ТЦК, однако наличие статуса «в розыске» в приложении из-за игнорирования прежнего требования о прохождении ВЛК до 6 июня 2025 года существенно затрудняет этот процесс. Впрочем, сняться с розыска всё-таки можно и даже законно перерегистрироваться в другом ТЦК.

Разъяснения дал юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

Как законно удалить данные о нарушении учета и розыске из реестра "Оберег"

Для постановки на учет в другом территориальном центре комплектования военнообязанному обязательно нужно явиться туда лично.

В ситуации, когда военнообязанный проигнорировал требование пройти ВЛК до 6 июня 2025 года, статус "в розыске" сохраняется, хотя уже истек годичный срок, который является максимальным периодом для привлечения к административной ответственности.

Первым шагом должно стать выяснение точной причины обращения ТЦК в полицию, поскольку от этого зависит скорость урегулирования. Если в военно-учетном документе детали отсутствуют, необходимо сформировать официальный запрос. Юрист советует обратиться к адвокату, ведь оформленный им запрос рассматривается значительно быстрее, так как сотрудники военкомата относятся к нему более дисциплинированно.

Читайте также:

Какие в 2026 году существуют способы снять розыск ТЦК

Существует три основных сценария снятия статуса розыска. Первый предусматривает признание вины и уплату штрафа в размере 8,5 тысяч гривен. Однако юрист предупреждает, что онлайн-оплата через мобильные сервисы срабатывает не всегда и сопряжена с определенными рисками.

Даже несмотря на уплату штрафа и закрытие дела по протоколу, из-за которого человека и разыскивают, статус может остаться, либо система быстро сформирует запись о другом нарушении. Также иногда просто не приходит постановление с реквизитами. Проще всего этот метод работает у тех, кто уже имеет официальную отсрочку.

Второй способ основан на закрытии дела в связи с истечением срока давности без финансовых санкций. Согласно статье 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях, взыскание за нарушение правил учета в особый период налагается в течение трех месяцев со дня выявления, но не позднее года со дня совершения. Статья 247 КУоАП запрещает возбуждать производство после истечения этих сроков, что автоматически лишает законных оснований для принудительной доставки в военкомат.

В таком случае можно подать заявление об удалении записей о нарушении и отзыве обращения в полицию. Если ведомство откажет, придется обращаться в административный суд, где рассмотрение дела в первой инстанции обычно длится от двух до трех месяцев; судебная практика в таких спорах уже складывается положительно.

Третий вариант является альтернативой судебному иску в случае получения отказа от ТЦК. Вместо административного суда можно направить жалобы в областной центр комплектования, Генеральный штаб или профильные министерства. Такой путь иногда работает так же результативно, как и судебный процесс, но экономит время. Выбор конкретного алгоритма зависит от обстоятельств и специфики работы отдельного учреждения.

Как ранее писали Новини.LIVE, наличие действующей отсрочки или бронирования от мобилизации не всегда гарантирует, что военнообязанного не внесут в список лиц, находящихся в розыске территориального центра комплектования. Юристы объяснили, что влияет на решение об объявлении в розыск.

В то же время в некоторых случаях устранить статус нарушителя можно без личного обращения в ТЦК. Для этого гражданин может воспользоваться приложением «Резерв+», подтвердить факт нарушения и уплатить предусмотренный законодательством штраф.