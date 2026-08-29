Пільги для військовослужбовців ТЦК у 2026 році

Працівник ТЦК спілкується з дівчиною. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК на СП

Військовослужбовці, які служать у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, мають право на низку виплат і соціальних гарантій. Однак окремих пільг саме за службу в ТЦК законодавство не передбачає.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Факти ICTV.

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Чи є окремі пільги для військових ТЦК

У законодавстві немає окремої категорії "військовослужбовці ТЦК". У територіальних центрах служать військовослужбовці ЗСУ, які проходять службу за контрактом або були призвані під час мобілізації. Тому вони користуються такими самими основними соціальними гарантіями, як й інші військовослужбовці. Вони визначені законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Які виплати можуть отримувати військові ТЦК

Грошове забезпечення військовослужбовців ТЦК також нараховують на загальних підставах. Воно може складатися з посадового окладу, виплати за військове звання, надбавок, доплат і премій. Крім щомісячного грошового забезпечення, передбачена допомога на оздоровлення. Її виплачують один раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення.

Також військовий може отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Але її не призначають автоматично всім. Для отримання мають бути відповідні підстави. Серед них можуть бути народження або усиновлення дитини, смерть близького родича, поранення чи тяжке захворювання самого військового або його близьких.

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Лікування після поранення

Військовослужбовці ТЦК мають право на безоплатну медичну допомогу у військово-медичних закладах. Це також загальна гарантія для військових, а не окрема пільга для працівників територіальних центрів. Якщо військовий отримав поранення або захворів під час служби та потребує тривалого лікування, законодавство передбачає збереження грошового забезпечення за визначених умов.

Житло та компенсація за оренду

На військовослужбовців ТЦК поширюються і житлові гарантії. Вони можуть мати право на забезпечення житлом або грошову компенсацію у передбачених законом випадках. Зокрема, якщо військовий не має власного житла за місцем проходження служби, він може претендувати на відповідну компенсацію за умови дотримання встановлених вимог. Соціальні гарантії передбачені й для членів сімей військовослужбовців. Окремі права стосуються медичного та соціального забезпечення, а для дітей військових існують освітні гарантії.

Які пільги мають військові ТЦК зі статусом УБД

Інша ситуація з військовослужбовцями ТЦК, які мають статус учасника бойових дій. Сама служба в територіальному центрі такого статусу не дає. Він має бути отриманий на передбачених законодавством підставах. Якщо військовослужбовець ТЦК має статус УБД, він додатково може користуватися пільгами для учасників бойових дій. Серед них:

безоплатні ліки за рецептами лікарів;

першочергове безоплатне зубопротезування;

75% знижки на оплату житла в межах установлених норм;

75% знижки на комунальні послуги в межах норм споживання;

щорічне медичне обстеження;

першочергове обслуговування у медичних закладах.

Раніше Новини.LIVE писали, що голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що ТЦК потребують негайного реформування. За його словами, ті дії, які вчиняють представники зараз, лише послаблюють фронт.

Також Новини.LIVE повідомляли, що зміна медичного закладу для повторної військово-лікарської комісії не передбачена законодавством. За словами адвокатів, керівництво ТЦК видає направлення виключно до тієї лікарні, за якою закріплений військкомат, а інша установа можлива лише для дообстеження.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що військовозобов'язані громадяни отримують повістки, які можуть розносити не лише працівники територіальних центрів комплектування. Відмова від повістки, яку приніс навіть голова ОСББ чи староста, уже автоматично робить призовника порушником.