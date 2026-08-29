Льготы для военнослужащих ТЦК в 2026 году

Сотрудник ТЦК общается с девушкой. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК на СП

Военнослужащие, проходящие службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, имеют право на ряд выплат и социальных гарантий. Однако отдельных льгот именно за службу в ТЦК законодательство не предусматривает.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Факты ICTV.

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Существуют ли отдельные льготы для военнослужащих ТЦК

В законодательстве нет отдельной категории военнослужащие ТЦК. В территориальных центрах служат военнослужащие ВСУ, проходящие службу по контракту или призванные во время мобилизации. Поэтому они пользуются теми же основными социальными гарантиями, что и другие военнослужащие. Они определены законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Какие выплаты могут получать военные ТЦК

Денежное довольствие военнослужащих ТЦК также начисляется на общих основаниях. Оно может состоять из должностного оклада, надбавки за воинское звание, надбавок, доплат и премий. Помимо ежемесячного денежного довольствия предусмотрена помощь на оздоровление. Её выплачивают один раз в год в размере месячного денежного довольствия.

Также военнослужащий может получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Но её не назначают автоматически всем. Для получения должны быть соответствующие основания. Среди них могут быть рождение или усыновление ребёнка, смерть близкого родственника, ранение или тяжёлое заболевание самого военнослужащего или его близких.

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Лечение после ранения

Военнослужащие ТЦК имеют право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях. Это также общая гарантия для военных, а не отдельная льгота для сотрудников территориальных центров. Если военнослужащий получил ранение или заболел во время службы и нуждается в длительном лечении, законодательство предусматривает сохранение денежного обеспечения при определенных условиях.

Жилье и компенсация за аренду

На военнослужащих ТЦК распространяются и жилищные гарантии. Они могут иметь право на предоставление жилья или денежную компенсацию в предусмотренных законом случаях. В частности, если военнослужащий не имеет собственного жилья по месту прохождения службы, он может претендовать на соответствующую компенсацию при условии соблюдения установленных требований. Социальные гарантии предусмотрены и для членов семей военнослужащих. Отдельные права касаются медицинского и социального обеспечения, а для детей военнослужащих предусмотрены гарантии в сфере образования.

Какие льготы имеют военнослужащие ТЦК со статусом УБД

Иная ситуация с военнослужащими ТЦК, имеющими статус участника боевых действий. Сама по себе служба в территориальном центре такого статуса не дает. Он должен быть получен на предусмотренных законодательством основаниях. Если военнослужащий ТЦК имеет статус УБД, он дополнительно может пользоваться льготами для участников боевых действий. Среди них:

бесплатные лекарства по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубное протезирование;

75% скидки на оплату жилья в пределах установленных норм;

75% скидки на коммунальные услуги в пределах норм потребления;

ежегодное медицинское обследование;

приоритетное обслуживание в медицинских учреждениях.

Ранее Новини.LIVE писали, что председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что ТЦК нуждаются в немедленном реформировании. По его словам, те действия, которые предпринимают представители сейчас, лишь ослабляют фронт.

Также Новини.LIVE сообщали, что смена медицинского учреждения для повторной военно-врачебной комиссии не предусмотрена законодательством. По словам адвокатов, руководство ТЦК выдает направления исключительно в ту больницу, за которой закреплен военкомат, а другое учреждение возможно лишь для дообследования.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что военнообязанные граждане получают повестки, которые могут вручать не только сотрудники территориальных центров комплектования. Отказ от повестки, которую принес даже председатель ОСМД или староста, уже автоматически делает призывника нарушителем.