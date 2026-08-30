Военнообязанным необходимо обновить данные в ТЦК: сроки

Мужчина в ЦНАП. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Военнообязанные должны сообщать об изменениях своих персональных данных независимо от того, имеют ли они отсрочку или освобождение от мобилизации. Речь идет об изменении места жительства, номера телефона и адреса электронной почты. За нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ZNAJ.UA.

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Когда необходимо обновлять данные

Военнообязанные должны сообщать об изменениях учетных данных. Наличие бронирования от мобилизации или действующей отсрочки не отменяет этой обязанности. В частности, если человек сменил место жительства, он должен сообщить об этом и встать на воинский учет по новому адресу. На выполнение этого требования отводится семь дней с момента смены места жительства. Также должны оставаться актуальными контактные данные военнообязанного, в частности номер телефона и адрес электронной почты.

Как сообщить об изменениях

Обновить необходимую информацию можно лично, обратившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Часть данных также можно изменить через электронный кабинет военнообязанного. После обновления информации следует сохранить подтверждение. Для электронного обращения это может быть соответствующая запись или скриншот, а при личном обращении — документальное подтверждение принятия информации.

Какой штраф предусмотрен

Если военнообязанный не сообщил об изменениях в установленный срок, это может считаться нарушением правил воинского учета. Размер штрафа зависит от обстоятельств нарушения и нормы, по которой человека привлекают к ответственности. За нарушение правил воинского учета в период чрезвычайного положения военнообязанному может грозить штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Это предусмотрено статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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