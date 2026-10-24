Мобільний додаток "Резерв+". Ілюстративне фото

Рішення територіального центру комплектування про розшук 53-річного чоловіка стало предметом судового розгляду у Запорізькій області. Приводом для конфлікту стала ймовірна неявка за повісткою, після чого ТЦК звернувся до Національної поліції з проханням затримати та доправити громадянина. При цьому в електронному військово-обліковому документі чоловіка в додатку "Резерв+" була вказана категорія "Не військовозобов’язаний". Сам територіальний центр наполягав, що громадянин повинен перебувати на військовому обліку, оскільки не досяг 60-річного віку.

Запорізький окружний адміністративний суд розмежував питання його облікового статусу та законність дій ТЦК у зв’язку з імовірним порушенням, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Чому виник спір із ТЦК

Відомості про розшук внесли до реєстру "Оберег" 26 травня 2026 року. Підставою назвали неявку чоловіка на виклик для уточнення військово-облікових даних. Громадянин оскаржив ці дії, вимагаючи видалити інформацію з реєстру та визнати неправомірним звернення до поліції. Він також вказував на суперечності в облікових документах: у них одночасно значилися статус "Не підлягає військовому обов’язку" та відмітка про порушення правил військового обліку.

Як суд оцінив дії територіального центру

Розглянувши матеріали справи, суд дійшов висновку, що чоловік повинен перебувати на військовому обліку як військовозобов’язаний. Зокрема, законодавство передбачає перебування в запасі рядового, сержантського та старшинського складу до 60 років.

Однак цей висновок не звільнив ТЦК від обов’язку підтвердити законність конкретних дій. Територіальний центр не надав суду повістку, за якою громадянин мав з’явитися, і не довів обставини, що дозволяли вважати його порушником правил військового обліку саме з 26 травня.

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Уже 1 жовтня 2026 року суд повністю задовольнив позов чоловіка. Дії щодо внесення відомостей про його розшук визнали протиправними, а ТЦК зобов’язали видалити відповідну інформацію з реєстру та повідомити Національну поліцію про відсутність підстав для адміністративного затримання та доставки громадянина. З територіального центру стягнули 1064 гривні 96 копійок судового збору. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня складання повного тексту.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що в ТЦК несподівано заговорили про алгоритм дій під час повітряної тривоги.

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