Мобильное приложение "Резерв+". Фото иллюстративное

Решение территориального центра комплектования о розыске 53-летнего мужчины стало предметом судебного разбирательства в Запорожской области. Поводом для конфликта стала предполагаемая неявка по повестке, после которой ТЦК обратился в Национальную полицию для задержания и доставки гражданина. При этом в электронном военно-учетном документе мужчины в приложении "Резерв+" была указана категория "Не военнообязанный". Сам территориальный центр настаивал, что гражданин должен состоять на воинском учете, поскольку не достиг 60-летнего возраста.

Запорожский окружной административный суд разграничил вопрос его учетного статуса и законность действий ТЦК в связи с предполагаемым нарушением, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Почему возник спор с ТЦК

Сведения о розыске внесли в реестр "Оберег" 26 мая 2026 года. Основанием назвали неявку мужчины по вызову для уточнения военно-учетных данных. Гражданин оспорил эти действия, потребовав удалить информацию из реестра и признать неправомерным обращение в полицию. Он также указывал на противоречия в учетных документах: в них одновременно значились статус "Не военнообязанный" и отметка о нарушении правил воинского учета.

Как суд оценил действия территориального центра

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что мужчина должен состоять на воинском учете как военнообязанный. В частности, законодательство предусматривает пребывание в запасе рядового, сержантского и старшинского состава до 60 лет.

Однако этот вывод не освободил ТЦК от обязанности подтвердить законность конкретных действий. Территориальный центр не предоставил суду повестку, по которой гражданин должен был явиться, и не доказал обстоятельства, позволявшие считать его нарушителем правил воинского учета именно с 26 мая.

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Уже 1 октября 2026 года суд полностью удовлетворил иск мужчины. Действия по внесению сведений о его розыске признали противоправными, а ТЦК обязали удалить соответствующую информацию из реестра и уведомить Национальную полицию об отсутствии оснований для административного задержания и доставки гражданина. С территориального центра взыскали 1064 гривны 96 копеек судебного сбора. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня составления полного текста.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что в ТЦК неожиданно заговорили об алгоритме действий во время воздушной тревоги.

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