Повідомлення про порушення правил військового обліку в Резерв+. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні військовозобов'язані можуть зіткнутися з відмовою територіального центру комплектування (ТЦК) у знятті з розшуку навіть після подання відповідної заяви. Однак це не означає, що чоловік не має інших способів розв'язати проблему. Він може оскаржити дії військкомату та захистити свої права через суд.

Про це розповіла адвокатка адвокатського об'єднання "Муренко, Курявий і Партнери" Вікторія Косюк у коментарі Фактам ICTV, передає Новини.LIVE.

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Як оскаржити дії ТЦК

За словами Вікторії Косюк, на практиці територіальні центри комплектування не завжди задовольняють заяви військовозобов'язаних про зняття з розшуку. Якщо ТЦК відмовляється вилучати відповідні відомості з реєстру, чоловік може звернутися до адміністративного суду. У позові військовозобов'язаний може вимагати, щоб суд визнав незаконними дії ТЦК щодо внесення до реєстру інформації про порушення ним правил військового обліку.

Крім того, чоловік може оскаржити звернення ТЦК до Національної поліції щодо його адміністративного затримання та доставлення до військкомату. Також у позові можна вимагати, щоб суд зобов'язав територіальний центр комплектування вилучити з реєстру відомості про порушення правил військового обліку.

Чи задовольняють суди позови

Як зазначила Вікторія Косюк, аналіз судової практики свідчить, що суди дедалі частіше стають на бік військовозобов'язаних та задовольняють такі позовні вимоги в повному обсязі.

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Раніше суд у Києві визнав незаконними дії ТЦК щодо внесення відомостей про порушення правил військового обліку до реєстру. Чоловік перебував за кордоном, вчасно оновив свої дані через "Резерв+" та не отримував повісток. Однак у застосунку з'явилася інформація про його розшук. Суд зобов'язав ТЦК вилучити відповідні відомості з реєстру та компенсувати чоловікові витрати на судовий збір.

Також адвокат Юрій Айвазян пояснив, скільки часу може тривати судовий розгляд справи щодо зняття з розшуку ТЦК. За його словами, військовозобов'язаним варто розраховувати щонайменше на два-три місяці розгляду справи в суді першої інстанції. Цей період може збільшитися, якщо одна зі сторін оскаржить рішення та подасть апеляцію.

Нагадаємо, юрист Владислав Дерій розповів, за яких обставин розшук ТЦК через неоновлення військово-облікових даних є незаконним. Йдеться про випадки, коли чоловіків оголосили в розшук через неоновлення даних у 2024 році, а строки притягнення до адміністративної відповідальності вже минули. У такій ситуації юрист радить скористатися функцією "Виправити дані онлайн" у застосунку "Резерв+" та повідомити про помилковий розшук.