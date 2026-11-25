Бронювання на порталі "Дія". Фото: УНІАН

Підприємствам енергетичної галузі належить перевірити, чи не перевищує кількість заброньованих співробітників встановлені обмеження. Йдеться про організації, які отримали статус критично важливих на підставі наказів Міненерго до 23 жовтня 2026 року. За інформацією, поширеною у професійному співтоваристві з посиланням на роз’яснення державного секретаря, перевірки обіцяють розпочати 20 грудня.

При розрахунку необхідно враховувати не один, а відразу два показники: дані в "Дії" та квоту, затверджену міністерським наказом, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на kadroland.

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Які обмеження враховуватимуться

Згідно з опублікованим роз’ясненням, кількість заброньованих працівників одночасно не повинна перевищувати 95% від загальної кількості військовозобов’язаних, зазначеної в "Дії" у розділі "Всього військовозобов’язаних". Не можна виходити за межі квоти, встановленої відповідним наказом Міненерго. Підприємству необхідно орієнтуватися на той із двох показників, який виявиться нижчим.

Наприклад, якщо наказом передбачено бронювання 100 працівників, а в "Дії" значиться 110 військовозобов’язаних, 95 % від цієї кількості становлять 104,5. У такому випадку гранична квота в 100 осіб залишається основним обмеженням. Якщо ж у системі вказано 100 військовозобов’язаних при тій самій квоті, забронювати можна не більше 95 співробітників.

Що підприємствам варто перевірити до 20 грудня

Щоб заздалегідь виявити можливе перевищення, організаціям слід зіставити відомості в системі з даними наказу Міненерго. Для цього необхідно:

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перевірити актуальну кількість військовозобов'язаних працівників у "Дії";

розрахувати 95 % від зазначеної там кількості;

уточнити кількість місць для бронювання в наказі Міненерго;

порівняти обидва значення з кількістю вже заброньованих співробітників.

Звідки з’явилася інформація про перевірки

Повідомлення про початок перевірок 20 грудня та порядок одночасного застосування двох обмежень було передано учасницею професійної групи з посиланням на роз'яснення державного секретаря. При цьому окремого офіційного документа з викладом саме такого порядку перевірок у наданих матеріалах не наводиться.

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