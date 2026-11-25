Військовий на огляді у лікаря. Фото: Getty Images

Українець із Тернопільської області спробував через суд скасувати рішення військово-лікарської комісії, наказ ТЦК про призов та документи про зарахування до військової частини. Він стверджував, що медичне обстеження провели формально, а частина результатів аналізів з’явилася в документах уже після винесення висновку про придатність. Однак суди двох інстанцій не знайшли підстав для задоволення його вимог.

Восьмий апеляційний адміністративний суд 17 листопада 2026 року залишив апеляційну скаргу без задоволення у справі №500/1507/26, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Що чоловік оскаржував після мобілізації

Згідно з матеріалами справи, 2 грудня 2025 року чоловік прибув до територіального центру комплектування і того ж дня пройшов ВЛК на базі Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги. Комісія визнала його придатним до служби в частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення та охорони. Того ж дня ТЦК видав наказ про призов, а 3 грудня військовослужбовця зарахували до списків особового складу військової частини.

Позивач наполягав, що обстеження не було повноцінним, а надати лікарям власні медичні документи він не зміг. Також він посилався на твердження одного з ТЦК про те, що направлення на медичний огляд і сам факт його проведення не підтверджуються. Чоловік просив визнати незаконними висновок ВЛК та накази про мобілізацію й зарахування до частини, а також зобов’язати військову частину виключити його зі списків особового складу.

Чому апеляційний суд не погодився з аргументами позивача

Суд вивчив медичні документи та встановив, що в карті обстеження від 2 грудня 2025 року були зазначені загальний та біохімічний аналізи крові, аналіз сечі та рентгенологічне дослідження. Крім того, чоловіка оглянули профільні фахівці, зокрема терапевт, хірург, невролог, офтальмолог, психіатр та інші лікарі. У висновку ВЛК були зазначені діагнози та посилання на відповідні статті Розкладу хвороб.

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Судді наголосили, що встановлення діагнозів та визначення ступеня придатності належать до компетенції військово-лікарської комісії. Адміністративний суд перевіряє дотримання процедури, але не замінює лікарів і не встановлює медичні діагнози самостійно. Колегія також зазначила, що чоловік не надав доказів звернення до вищої ВЛК з вимогою переглянути висновок або провести повторне обстеження, а також підтверджень того, що під час огляду він заявляв про незгоду з його результатами.

Чому зарахування до підрозділу змінило правову ситуацію

Окремо апеляційний суд розглянув вимогу виключити чоловіка зі списків особового складу. Після призову та зарахування до військової частини він набув статусу військовослужбовця, тому питання подальшого проходження служби має вирішуватися з урахуванням статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Ця норма визначає передбачені законодавством підстави для звільнення, зокрема під час дії воєнного стану. Суд зазначив, що сама по собі суперечка щодо законності призову не означає автоматичного виникнення такої підстави.

На обґрунтування цієї позиції колегія послалася, зокрема, на постанову Верховного Суду від 5 лютого 2025 року у справі № 160/2592/23. У ній роз’яснено, що визнання процедури призову протиправною саме по собі не повертає особу до попереднього правового статусу та не означає автоматичного звільнення з армії. У справі, що розглядається, чоловік також не надав доказів подання рапорту про звільнення та відмови військової частини його задовольнити. У підсумку Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 15 липня 2026 року без змін, а скаргу чоловіка не задовольнив.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що зміни в системі мобілізації можуть торкнутися насамперед контролю за роботою ТЦК та порядку військового обліку.

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