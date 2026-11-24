Український військовий на тлі рекрутингового плаката. Фото: Getty Images

Зміни в системі мобілізації можуть торкнутися насамперед контролю за роботою територіальних центрів комплектування та порядку військового обліку. При цьому масштабної реформи ТЦК у найближчій перспективі очікувати не варто. Серед заходів, що обговорюються, — відповідальність за відсутність бодікамер та порушення під час мобілізаційних заходів.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив народний депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко, повідомляють Новини.LIVE.

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Додаткових жорстких обмежень для військовозобов’язаних вводити не планують. Вадим Івченко звернув увагу, що чинне законодавство вже передбачає санкції, зокрема блокування банківських рахунків та обмеження права керування автомобілем. Замість розширення переліку покарань влада, на його думку, має зосередитися на вдосконаленні військового обліку.

У Міністерстві оборони, як зазначив депутат, мають намір удосконалити систему збору відомостей, щоб точніше визначати місцеперебування військовозобов’язаних.

Більше контролю за ТЦК та розвиток рекрутингу

Окрему увагу депутат приділив роботі груп оповіщення. Вадим Івченко вважає, що використання бодікамер та фінансова відповідальність за порушення можуть зробити дії співробітників ТЦК більш прозорими. Парламентарій розраховує, що зміни допоможуть зменшити кількість конфліктів під час мобілізаційних заходів та підвищать інтерес до добровільного вступу до армії. При цьому конкретні параметри та терміни впровадження всіх згаданих заходів в інтерв’ю не називалися.

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Говорячи про рекрутинг, парламентарій повідомив, що, за його оцінками, трохи більше 30% набору припадає на добровільне залучення кандидатів. Більше половини цього напрямку, як стверджує Івченко, забезпечують безпосередньо військові бригади.

Він також пов’язав розвиток рекрутингу з можливістю обирати підрозділ, посаду та тривалість служби. Однак ці слова відображають позицію депутата і не означають, що кожному громадянину, якого доставила група оповіщення, вже гарантовано таке право.

Міжнародний набір поки що не виправдовує очікувань

У інтерв’ю також торкнулися питання залучення іноземців до військової служби. Івченко повідомив, що в Міністерстві оборони діє Центр рекрутингу, який займається цим напрямком. Разом із тим, за його словами, реальні результати міжнародного набору виявилися скромнішими, ніж раніше озвучені очікування.

Депутат пояснив це, зокрема, різницею між передбачуваною кількістю охочих служити та умовами грошового забезпечення, які може запропонувати Україна.

"Більше половини рекрутингу — це саме бригади. Я думаю, трохи більше 30%. Очікування від міжнародного рекрутингу та реальність зовсім різні: очікування великі, реальність — невелика. Навіть менша, ніж наш внутрішній рекрутинг", — заявив Івченко.

Також Новини.LIVE писали про те, що інший депутат Верховної Ради запропонував надати мобілізованим громадянам можливість самостійно обирати підрозділ для служби.

Також Новини.LIVE писали, що постанова Кабміну передбачає окремі процедури для інформування ТЦК про прийняття військовозобов’язаного на роботу та щорічного зіставлення облікових даних.