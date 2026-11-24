Рекрутинг и контроль ТЦК: в Раде хотят изменить военный учет
Изменения в системе мобилизации могут затронуть прежде всего контроль за работой территориальных центров комплектования и порядок воинского учета. При этом масштабную реформу ТЦК в ближайшей перспективе ожидать не стоит. Среди обсуждаемых мер оказались ответственность за отсутствие бодикамер и нарушения во время мобилизационных мероприятий.
Об этом в интервью "Телеграфу" заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко, сообщают Новини.LIVE.
Дополнительные жесткие ограничения для военнообязанных вводить не планируют. Вадим Ивченко обратил внимание, что действующее законодательство уже предусматривает санкции, в том числе блокирование банковских счетов и ограничение права управления автомобилем. Вместо расширения перечня наказаний власти, по его мнению, должны сосредоточиться на совершенствовании воинского учета.
В Министерстве обороны, как отметил депутат, намерены улучшить систему сбора сведений, чтобы точнее определять местонахождение военнообязанных.
Больше контроля за ТЦК и развитие рекрутинга
Отдельное внимание депутат уделил работе групп оповещения. Вадим Ивченко считает, что использование бодикамер и финансовая ответственность за нарушения могут сделать действия сотрудников ТЦК более прозрачными. Парламентарий рассчитывает, что изменения помогут сократить количество конфликтов во время мобилизационных мероприятий и повысят интерес к добровольному вступлению в армию. При этом конкретные параметры и сроки внедрения всех упомянутых мер в интервью не назывались.
Говоря о рекрутинге, парламентарий сообщил, что немного более 30% набора, по его оценке, приходится на добровольное привлечение кандидатов. Более половины этого направления, как утверждает Ивченко, обеспечивают непосредственно воинские бригады.
Он также связал развитие рекрутинга с возможностью выбирать подразделение, должность и продолжительность службы. Однако эти слова отражают позицию депутата и не означают, что каждому гражданину, доставленному группой оповещения, уже гарантировано такое право.
Международный набор пока не оправдывает ожиданий
В интервью затронули и привлечение иностранцев на военную службу. Ивченко сообщил, что в Министерстве обороны действует Центр рекрутинга, который занимается этим направлением. Вместе с тем, по его словам, реальные результаты международного набора оказались скромнее ранее озвученных ожиданий.
Депутат объяснил это в том числе разницей между предполагаемым количеством желающих служить и условиями денежного обеспечения, которые может предложить Украина.
"Больше половины рекрутинга — это именно бригады. Я думаю, немного больше 30%. Ожидания от международного рекрутинга и реальность совсем разные: ожидания большие, реальность маленькая. Меньшая даже, чем наш внутренний рекрутинг", — заявил Ивченко.
Также Новини.LIVE писали о том, что другой депутат Верховной Рады предложил предоставить мобилизированным гражданам самостоятельно выбирать подразделение для службы.
Также Новини.LIVE писали, что постановление Кабмина предусматривает отдельные процедуры для информирования ТЦК о приеме военнообязанного на работу и ежегодного сопоставления учетных сведений.