Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Getty Images

Объявление демобилизации может изменить планы военнослужащих, которые ранее согласились проходить службу по мотивационным контрактам. Даже если срок подписанного соглашения к этому моменту еще не завершится, это не означает, что бойцу придется оставаться в армии до указанной даты. Правила таких контрактов предусматривают возможность досрочного увольнения при наступлении соответствующих оснований.

Вместе с тем решение о дальнейшем прохождении службы остается за самим военнослужащим, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Житомирское областное ТЦК и СП.

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Когда можно будет прекратить действие контракта

В Министерстве обороны разъяснили, что заключение мотивационного соглашения не лишает военного права на увольнение в случае объявления демобилизации. Иными словами, дата окончания контракта не должна становиться препятствием для реализации такого права. При этом речь идет не об автоматическом прекращении службы сразу после объявления демобилизации, а об увольнении при наличии предусмотренного основания и соблюдении установленной процедуры.

Можно ли остаться в армии

У военнослужащих, которые захотят продолжить службу, такая возможность сохранится. Если боец намерен и дальше проходить военную службу, он может заявить об этом командованию. Мотивационный контракт предусматривает возможность выбора: воспользоваться правом на увольнение при наступлении соответствующих условий или продолжить военную карьеру.

Порядок заключения и условия новых мотивационных контрактов связаны с постановлением Кабинета министров Украины № 768 от 12 июня 2026 года. При рассмотрении вопроса об увольнении необходимо учитывать не только срок действия соглашения, но и основание, по которому военнослужащий планирует завершить службу. Само объявление демобилизации не отменяет необходимости пройти предусмотренную законом процедуру.

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