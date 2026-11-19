Украинские воины выполняют задачи. Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

В Украине разрабатывают новую модель отбора военнообязанных, которая может позволить предприятиям сохранить от мобилизации до 100 % персонала. Взамен работодатели должны ежемесячно направлять в Вооруженные силы Украины до 1% своих военнообязанных работников для прохождения срочной военной службы. При этом механизм еще не введен, а его практическое применение требует дополнительного юридического урегулирования.

Об этом свидетельствует протокол заседания Кабинета министров от 23 октября 2026 года, документы по которому обнародовал народный депутат Александр Федиенко, передает Новини.LIVE.

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Отрывок из постановления. Фото: Александр Федиенко / Facebook

Правительство разрабатывает механизм полного резервирования работников для бизнеса

Согласно обнародованным материалам, Министерство экономики совместно с Министерством обороны и при участии Генерального штаба ВСУ получило поручение в течение двух недель разработать механизм полного резервирования работников.

Речь идет о возможности резервирования до 100% военнообязанных на предприятиях, в учреждениях и организациях. Обязательным условием должно стать ежемесячное направление до 1% таких работников на военную службу.

При этом для мобилизованных сотрудников предлагается сохранять рабочие места и заработную плату.

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В документе говорится о направлении работников на "определенный срок", однако конкретный период не установлен.

Отметим, что пока это лишь предложение.

Как писали Новини.LIVE, правительство предлагает продлить до 1 февраля 2027 года действие решений о критичности предприятий и отсрочках от мобилизации для их забронированных работников. Соответствующий проект постановления предусматривает продление сроков для тех предприятий и работников, у которых они истекают до 31 декабря 2026 года. Инициатива связана с пересмотром критериев критичности и запуском Координационного центра по организации бронирования.

Также Новини.LIVE недавно сообщали, что Национальная полиция проверяет предприятия, которые бронируют военнообязанных работников, в рамках расследований возможного фиктивного трудоустройства. Правоохранители могут запрашивать кадровые документы, трудовые договоры, штатные расписания, табели учета рабочего времени, сведения о зарплатах и списки забронированных работников. Также следствие проверяет, действительно ли сотрудники выполняли свои должностные обязанности, ведет ли предприятие хозяйственную деятельность и на каких основаниях получило статус критически важного.