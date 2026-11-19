Работа на критическом предприятии. Фото: Getty Images

Обновление правил бронирования военнообязанных работников потребует от части украинских предприятий повторного подтверждения критического статуса. Этот процесс может продолжаться до февраля 2027 года. Проходить процедуру заново должны не все компании, а только те, для которых изменились отраслевые или региональные критерии.

Об этом нардеп Александр Федиенко заявил в интервью "Эспрессо", сообщают Новини.LIVE.

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Парламентарий пояснил, что после вступления в силу правительственного постановления государственные органы начали пересматривать требования, по которым предприятия получают статус критически важных. Обновленные критерии согласовывают с Координационным центром по организации бронирования.

Если условия для конкретной отрасли остались прежними, компания может продолжать пользоваться ранее согласованным статусом без повторного прохождения процедуры.

Какие предприятия должны учитывать новые требования

Отдельно депутат остановился на ситуации в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, раньше отдельные предприятия этой сферы могли бронировать до 100% военнообязанных сотрудников, тогда как теперь установленный предел составляет 95%. Таким компаниям необходимо привести документы и процедуру бронирования в соответствие с обновленными правилами.

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Парламентарий считает, что пересмотр не может завершиться одномоментно: предприятиям нужно время, чтобы адаптироваться, а государственным структурам — обработать документы. Он также подчеркнул, что изменения не должны приводить к остановке оборонного производства. Для организации работы профильным министерствам и Координационному центру необходимо обеспечить достаточное количество специалистов.

Правительственные изменения были закреплены постановлением Кабинета министров №1328 от 23 октября 2026 года, вступившим в силу 27 октября. По данным Министерства экономики на 12 ноября, около 90% государственных органов, включая все министерства и областные военные администрации, уже пересмотрели отраслевые критерии.

"Мы же не можем просто взять и остановить работу самих предприятий оборонно-промышленного комплекса. Там могут быть те, кто злоупотреблял, а могут быть те, кто и не злоупотреблял. И нельзя всех грести под одну гребенку", — заявил Федиенко.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, почему сотрудники правоохранительных органов могут заинтересоваться предприятиями с забронированными работниками.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Верховной Раде оценили перспективы по увольнению военнослужащих из армии уже в начале 2027 года. Была предложена инициатива, которая может послужить началом демобилизации.