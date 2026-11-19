Робота на підприємстві, що має стратегічне значення. Фото: Getty Images

Оновлення правил бронювання військовозобов’язаних працівників вимагатиме від частини українських підприємств повторного підтвердження критичного статусу. Цей процес може тривати до лютого 2027 року. Проходити процедуру заново повинні не всі компанії, а лише ті, для яких змінилися галузеві або регіональні критерії.

Про це народний депутат Олександр Федієнко заявив в інтерв’ю "Еспресо", повідомляють Новини.LIVE.

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Парламентарій пояснив, що після набрання чинності урядової постанови державні органи почали переглядати вимоги, за якими підприємства отримують статус критично важливих. Оновлені критерії узгоджують із Координаційним центром з організації бронювання.

Якщо умови для конкретної галузі залишилися колишніми, компанія може продовжувати користуватися раніше узгодженим статусом без повторного проходження процедури.

Які підприємства повинні враховувати нові вимоги

Окремо депутат зупинився на ситуації в оборонно-промисловому комплексі. За його словами, раніше окремі підприємства цієї сфери могли бронювати до 100% військовозобов’язаних співробітників, тоді як тепер встановлена межа становить 95%. Таким компаніям необхідно привести документи та процедуру бронювання у відповідність до оновлених правил.

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Парламентарій вважає, що перегляд не може відбутися одномоментно: підприємствам потрібен час, щоб адаптуватися, а державним структурам — опрацювати документи. Він також наголосив, що зміни не повинні призводити до зупинки оборонного виробництва. Для організації роботи профільним міністерствам та Координаційному центру необхідно забезпечити достатню кількість фахівців.

Урядові зміни були закріплені постановою Кабінету міністрів № 1328 від 23 жовтня 2026 року, яка набрала чинності 27 жовтня. За даними Міністерства економіки станом на 12 листопада, близько 90 % державних органів, включаючи всі міністерства та обласні військові адміністрації, вже переглянули галузеві критерії.

"Ми ж не можемо просто взяти й зупинити роботу самих підприємств оборонно-промислового комплексу. Там можуть бути ті, хто зловживав, а можуть бути й ті, хто не зловживав. І не можна всіх зводити до одного знаменника", — заявив Федієнко.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, чому співробітники правоохоронних органів можуть зацікавитися підприємствами із заброньованими працівниками.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Верховній Раді оцінили перспективи звільнення військовослужбовців з армії вже на початку 2027 року. Була запропонована ініціатива, яка може стати початком демобілізації.