Українські воїни виконують завдання. Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

В Україні опрацьовують нову модель бронювання військовозобов’язаних, яка може дозволити підприємствам зберігати від мобілізації до 100% персоналу. Натомість роботодавці мають щомісяця направляти до Збройних сил України до 1% своїх військовозобов’язаних працівників для проходження військової служби на визначений строк. Водночас механізм ще не запроваджений, а його практичне застосування потребує додаткового юридичного врегулювання.

Про це свідчить протокол засідання Кабінету міністрів від 23 жовтня 2026 року, документи щодо якого оприлюднив народний депутат Олександр Федієнко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Уривок із постанови. Фото: Олександр Федієнко / Facebook

Уряд опрацьовує повне бронювання працівників для бізнесу

Згідно з оприлюдненими матеріалами, Міністерство економіки спільно з Міністерством оборони та за участю Генерального штабу ЗСУ отримало доручення протягом двох тижнів опрацювати механізм повного бронювання працівників.

Ідеться про можливість бронювати до 100% військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях. Обов’язковою умовою має стати щомісячне направлення до 1% таких працівників на військову службу.

При цьому за мобілізованими співробітниками пропонується зберігати робочі місця та заробітну плату.

Читайте також:

У документі йдеться про направлення працівників на "визначений строк", однак конкретний період не встановлений.

Зазначимо, що поки що це лише пропозиція.

Як писали Новини.LIVE, уряд пропонує продовжити до 1 лютого 2027 року дію рішень про критичність підприємств та відстрочок від мобілізації для їхніх заброньованих працівників. Відповідний проєкт постанови передбачає продовження строків для тих підприємств і працівників, у яких вони закінчуються до 31 грудня 2026 року. Ініціатива пов’язана з переглядом критеріїв критичності та запуском Координаційного центру з організації бронювання.

Також Новини.LIVE нещодавно повідомляли, що Національна поліція перевіряє підприємства, які бронюють військовозобов’язаних працівників, у межах розслідувань можливого фіктивного працевлаштування. Правоохоронці можуть запитувати кадрові документи, трудові договори, штатні розписи, табелі обліку робочого часу, відомості про зарплати та списки заброньованих працівників. Також слідство перевіряє, чи справді співробітники виконували свої посадові обов’язки, чи веде підприємство господарську діяльність і на яких підставах отримало статус критично важливого.