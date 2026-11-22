Работник на критическом предприятии. Фото: Getty Images

Для предприятий критической инфраструктуры могут подготовить новый механизм бронирования военнообязанных сотрудников. Его особенность заключается в том, что компании потенциально получат возможность сохранять бронь за всем персоналом, но взамен должны будут ежемесячно направлять часть работников на военную службу. Предварительно речь идет об одном проценте сотрудников, пригодных к службе.

При этом за теми, кто отправится в армию, планируют сохранить заработную плату и рабочее место, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на депутата Владимира Федиенко.

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Какое условие предлагают для полного бронирования

Разработать соответствующую модель поручено Министерству экономики, Министерству обороны и Генеральному штабу ВСУ. Предлагаемый подход предусматривает ежемесячное выполнение предприятиями мобилизационного обязательства. Однако пока не определены все детали: в частности, порядок отбора работников, продолжительность их службы и механизм расчета необходимого количества сотрудников.

Почему инициатива вызывает вопросы

Народный депутат Александр Федиенко обратил внимание на возможные сложности для бизнеса. По его мнению, ежемесячное направление части персонала на службу может создать дополнительную нагрузку на кадровую работу и повлиять на операционные возможности предприятий. Парламентарий также поднял вопрос о том, будет ли направление работников добровольным и как предложенную модель планируют согласовать с действующим законодательством о мобилизации.

Среди вопросов, которые еще предстоит урегулировать, остаются:

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кто будет определять работников для направления на службу;

на какой срок их планируют привлекать;

как рассчитают ежемесячную долю в 1%;

какие последствия наступят для предприятия, если оно не выполнит обязательство;

сможет ли компания сохранить право на бронирование в таком случае.

Что будет с зарплатой и действующими бронями

Одно из заявленных условий модели заключается в сохранение заработной платы и рабочего места за сотрудниками, которых направят на службу. При этом конкретный порядок реализации этой гарантии пока требует дополнительной проработки. Федиенко считает необходимым привлечь к обсуждению представителей бизнеса, в том числе телекоммуникационной отрасли. Он подчеркивает, что бронирование должно обеспечивать стабильную работу предприятий, сохранение занятости и функционирование критической инфраструктуры.

Пока правительство не утвердило окончательный механизм, предприятия продолжают пользоваться действующими правилами бронирования. Обсуждаемая схема не означает, что компании уже получили право оформлять бронь на 100% военнообязанных сотрудников. Для ее запуска необходимо определить условия участия, порядок выполнения мобилизационного обязательства и ответственность бизнеса. Окончательные возможности предприятий будут зависеть от решений, которые правительство примет после разработки и согласования нового порядка.

Напомним, Новини.LIVE писали, почему наличие бронирования не всегда освобождает военнообязанных украинских мужчин от получения повестки из ТЦК.

Также Новини.LIVE сообщали, что справки о непригодности к мобилизации, выданные до 2022 года, перестали действовать, а их обладателям может прийти повестка.