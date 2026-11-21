Судья утверждает решение. Фото: Getty Images

Попытка оспорить призыв в армию на основании медицинского документа 2014 года не принесла результата в суде. Военнообязанный украинец утверждал, что его ранее признали непригодным и сняли с учета, поэтому мобилизация в апреле 2026 года была незаконной. Однако представленная справка не подтвердила, что в отношении него действительно приняли решение об исключении из учета.

Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила отказ в удовлетворении иска без изменений, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Согласно материалам дела, 11 апреля 2026 года мужчину доставили в ТЦК сотрудники полиции, после чего он прошел военно-врачебную комиссию. ВВК признала его пригодным к военной службе, и территориальный центр оформил призыв по мобилизации. Впоследствии военнослужащего зачислили в часть на должность водителя. Сам мужчина настаивал, что документ от 3 марта 2014 года уже подтверждал его непригодность со снятием с воинского учета.

Почему суд не принял старую справку как достаточное доказательство

При изучении документа судьи обратили внимание на отсутствие сведений о комиссии, дате медицинского осмотра, месте его проведения и основаниях принятого решения. Не подтвердил позицию истца и военный билет: часть записей и штампов на копиях невозможно было прочитать, а некоторые отметки не содержали подписей и необходимых реквизитов. Данные реестра "Оберіг", в свою очередь, свидетельствовали, что мужчина состоял на воинском учете с 10 февраля 2009 года. Документов, подтверждающих его исключение по состоянию здоровья, суду не предоставили.

Отдельно суд рассмотрел статью 49б старого Расписания болезней, указанную в справке. Она касалась бронхиальной астмы средней степени тяжести и предусматривала непригодность в мирное время, но ограниченную пригодность в военное время. Поэтому формулировка из документа не означала автоматического исключения мужчины с воинского учета. Новая ВВК в апреле 2026 года признала его пригодным по пяти статьям действующего Расписания болезней. Суд также подчеркнул, что административная инстанция может проверять законность процедуры медицинского освидетельствования, но не вправе самостоятельно определять диагноз и заменять заключение ВВК собственным медицинским решением.

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Чужой приказ не изменил исход разбирательства

В деле обнаружилась и ошибка со стороны воинской части: в качестве подтверждения зачисления мужчины представили приказ от 4 августа 2025 года, который относился к другому военнослужащему. Суд не признал этот документ надлежащим доказательством, однако в материалах имелась другая справка части, подтверждавшая службу истца на должности водителя и получение денежного обеспечения с апреля 2026 года.

Второй апелляционный административный суд 13 ноября оставил без изменений решение Полтавского окружного административного суда от 8 сентября 2026 года. Таким образом, оснований для отмены заключения ВВК, приказа о призыве и требований об освобождении от службы суд не установил.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что украинские студенты могут потерять правло на отсрочку от мобилизации, такую инцииативу могут утвердить уже в начале 2027 года.

Также Новини.LIVE писали, что для военнослужащих существует два способа обращения в ТЦК для проверки семейного положения, чтобы оформить увольнение из армии по семейным обстоятельствам.