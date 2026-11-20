Украинские студенты. Фото: УНИАН

Вопрос о предоставлении отсрочки от мобилизации мужчинам, которые получают образование, остается предметом обсуждения украинских властей. Возможные изменения могут начать вносить в законодательство о мобилизации, а не в нормы об образовании. Такие решения затрагивают права граждан и выходят за рамки полномочий образовательного ведомства.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на интервью "Суспильному" министра образования и науки Андрея Бутенко.

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Чиновник отметил, что юридически пересмотреть условия получения отсрочки на основании обучения возможно. Однако говорить о конкретных ограничениях пока преждевременно. Отвечая на вопрос о введении возрастного ценза, министр подчеркнул, что для оценки такой инициативы необходимо ознакомиться с деталями законопроекта.

Возраст, по его мнению, не должен лишать человека возможности получать образование, если тот действительно учится и выполняет учебные требования.

Как проверяют реальное обучение студентов

Отдельное внимание Министерство образования уделяет случаям, когда поступление в учебное заведение не сопровождается фактическим освоением программы. Совместно с Государственной службой качества образования ведомство проверяет посещаемость занятий и выполнение учебного плана. Если студент не выполняет образовательные требования, это может стать основанием для отчисления. По словам Бутенко, с 2025 года по этой причине из учебных заведений отчислили около 50 тысяч мужчин старше 25 лет.

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В то же время министр предостерег от обобщений в отношении всех студентов этой возрастной категории. По его словам, среди мужчин, поступивших после начала полномасштабной войны, есть немало тех, кто действительно получает образование. Сам факт зачисления в университет, колледж или другое учебное заведение не означает, что человек использует обучение исключительно ради отсрочки от мобилизации.

Возможный пересмотр правил студенческой отсрочки пока остается предметом обсуждения между ведомствами. Для изменения условий потребуется корректировка законодательства о мобилизации. При этом никаких уже принятых решений о введении возрастных ограничений или отмене отсрочки для отдельных категорий студентов министр не объявлял.

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