Українські студенти. Фото: УНІАН

Питання щодо надання відстрочки від мобілізації чоловікам, які здобувають освіту, залишається предметом обговорення української влади. Можливі зміни можуть почати вносити до законодавства про мобілізацію, а не до норм про освіту. Такі рішення зачіпають права громадян і виходять за межі повноважень освітнього відомства.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю міністра освіти і науки Андрія Бутенка "Суспільному".

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Чиновник зазначив, що юридично переглянути умови отримання відстрочки на підставі навчання можливо. Однак говорити про конкретні обмеження поки що передчасно. Відповідаючи на запитання про введення вікового цензу, міністр підкреслив, що для оцінки такої ініціативи необхідно ознайомитися з деталями законопроекту.

Вік, на його думку, не повинен позбавляти людину можливості здобувати освіту, якщо вона дійсно навчається та виконує навчальні вимоги.

Як перевіряють реальне навчання студентів

Окрему увагу Міністерство освіти приділяє випадкам, коли вступ до навчального закладу не супроводжується фактичним освоєнням програми. Спільно з Державною службою якості освіти відомство перевіряє відвідуваність занять і виконання навчального плану. Якщо студент не виконує освітні вимоги, це може стати підставою для відрахування. За словами Бутенка, з 2025 року з цієї причини з навчальних закладів відрахували близько 50 тисяч чоловіків віком понад 25 років.

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Водночас міністр застеріг від узагальнень щодо всіх студентів цієї вікової категорії. За його словами, серед чоловіків, які вступили після початку повномасштабної війни, є чимало тих, хто дійсно здобуває освіту. Сам факт зарахування до університету, коледжу чи іншого навчального закладу не означає, що людина використовує навчання виключно заради відстрочки від мобілізації.

Можливий перегляд правил студентської відстрочки поки що залишається предметом обговорення між відомствами. Для зміни умов знадобиться внесення змін до законодавства про мобілізацію. При цьому міністр не оголошував жодних вже ухвалених рішень щодо введення вікових обмежень або скасування відстрочки для окремих категорій студентів.

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