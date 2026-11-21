Суддя затверджує рішення. Фото: Getty Images

Спроба оскаржити призов до армії на підставі медичного документа 2014 року не дала результату в суді. Військовозобов'язаний українець стверджував, що його раніше визнали непридатним і зняли з обліку, тому мобілізація у квітні 2026 року була незаконною. Однак надана довідка не підтвердила, що щодо нього дійсно ухвалили рішення про виключення з обліку.

Апеляційна інстанція погодилася з висновками суду першої інстанції та залишила відмову в задоволенні позову без змін, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Згідно з матеріалами справи, 11 квітня 2026 року чоловіка доставили до ТЦК співробітники поліції, після чого він пройшов військово-лікарську комісію. ВЛК визнала його придатним до військової служби, і територіальний центр оформив призов у рамках мобілізації. Згодом військовослужбовця зарахували до частини на посаду водія. Сам чоловік наполягав, що документ від 3 березня 2014 року вже підтверджував його непридатність із зняттям з військового обліку.

Чому суд не визнав стару довідку достатнім доказом

Під час вивчення документа судді звернули увагу на відсутність відомостей про комісію, дату медичного огляду, місце його проведення та підстави прийнятого рішення. Не підтвердив позицію позивача й військовий квиток: частину записів і штампів на копіях неможливо було прочитати, а деякі відмітки не містили підписів і необхідних реквізитів. Дані реєстру "Оберіг", у свою чергу, свідчили, що чоловік перебував на військовому обліку з 10 лютого 2009 року. Документів, що підтверджують його виключення за станом здоров’я, суду не надали.

Окремо суд розглянув статтю 49б старого Розкладу хвороб, зазначену в довідці. Вона стосувалася бронхіальної астми середнього ступеня тяжкості та передбачала непридатність у мирний час, але обмежену придатність у воєнний час. Тому формулювання з документа не означало автоматичного виключення чоловіка з військового обліку. Нова ВЛК у квітні 2026 року визнала його придатним за п’ятьма статтями чинного Розкладу хвороб. Суд також підкреслив, що адміністративна інстанція може перевіряти законність процедури медичного огляду, але не має права самостійно визначати діагноз і замінювати висновок ВЛК власним медичним рішенням.

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Чужий наказ не змінив результат розгляду

У справі виявилася й помилка з боку військової частини: як підтвердження зарахування чоловіка було представлено наказ від 4 серпня 2025 року, який стосувався іншого військовослужбовця. Суд не визнав цей документ належним доказом, однак у матеріалах справи була інша довідка з частини, яка підтверджувала службу позивача на посаді водія та отримання грошового забезпечення з квітня 2026 року.

Другий апеляційний адміністративний суд 13 листопада залишив без змін рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 8 вересня 2026 року. Таким чином, підстав для скасування висновку ВЛК, наказу про призов та вимог щодо звільнення від служби суд не встановив.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що українські студенти можуть втратити право на відстрочку від мобілізації, таку ініціативу можуть затвердити вже на початку 2027 року.

Також Новини.LIVE писали, що для військовослужбовців існує два способи звернення до ТЦК для перевірки сімейного стану, щоб оформити звільнення з армії за сімейними обставинами.