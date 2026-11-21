Оповещение работниками ТЦК на улице. Фото: Getty Images

Наличие действующего бронирования не означает, что военнообязанный украинец полностью освобождается от взаимодействия с ТЦК. Даже при оформленной отсрочке сотрудник может получить повестку, например, для уточнения военно-учетных данных. Такая ситуация сама по себе не свидетельствует о том, что бронирование аннулировано или человека собираются мобилизовать.

При этом важно понимать, с какой именно целью его вызывают и какие гарантии предусматривает законодательство, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Юристи.ua".

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Почему работника с бронью могут вызвать в ТЦК

Одной из причин вручения повестки может быть необходимость проверить или актуализировать сведения о военнообязанном. Информация о бронировании, оформленном работодателем, не всегда сразу отображается в электронных учетных системах. Поэтому сотруднику стоит иметь при себе документы, подтверждающие его статус и личность.

В такой ситуации могут пригодиться:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

электронный военно-учетный документ из приложения "Резерв+";

справка от работодателя или выписка из приказа о бронировании, если она имеется.

Могут ли забронированного направить на ВВК

Отдельный вопрос заключается в прохождении военно-врачебной комиссии. Согласно пункту 63 постановления Кабинета министров №560, военнообязанных, у которых срок отсрочки еще не завершился, по общему правилу не направляют на медицинское освидетельствование. Однако законодательство предусматривает исключения, в частности для отдельных категорий граждан, ранее признанных ограниченно годными, а также для тех, кто сам изъявил желание пройти медосмотр.

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Действующее бронирование дает работнику предусмотренную законом защиту от призыва на период отсрочки, но не отменяет обязанности состоять на воинском учете и выполнять законные требования по уточнению данных. Если возникают спорные ситуации, важно проверять основание вызова и актуальный статус бронирования.

Может ли работодатель отменить бронирование

Работодатель вправе инициировать отмену бронирования через предусмотренную государством процедуру, в частности с использованием портала "Дія". Для этого уполномоченное лицо предприятия подает соответствующее заявление. Поэтому работнику важно следить за тем, сохраняется ли его отсрочка, и проверять актуальную информацию в электронном военно-учетном документе.

Если военнообязанный получил повестку, ему следует внимательно ознакомиться с указанной в ней целью вызова. Неявка без уважительной причины может повлечь административную ответственность. При этом сам факт получения повестки для уточнения данных не означает автоматической отмены бронирования или немедленного призыва на военную службу.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, почему попытка военнообязанного украинца оспорить призыв в армию на основании медицинского документа 2014 года не принесла результата в суде.

Также Новини.LIVE сообщали, что с начала 2027 года было возбуждено 203 уголовных дела по фактам коррупции во время мобилизации, причем среди подозреваемых оказались 111 чиновников ТЦК и ВВК.