Задержание одного из подозреваемых. Фото: gp.gov.ua

С начала текущего года возбудили 203 уголовных дела по фактам коррупции во время мобилизации. Среди подозреваемых — 111 чиновников ТЦК и ВЛК. Общая сумма взяток: 811,4 тысячи долларов, 15,5 тысячи евро, два автомобиля и талоны на 1,8 тысячи литров дизельного топлива.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает Новини.LIVE.

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В чем подозревают чиновника из Закарпатья

59-летний полковник, который ранее возглавлял один из РТЦК и СП, пообещал организовать мобилизованному службу в тыловом подразделении. "Услуга" изначально стоила пять тысяч долларов, но впоследствии подешевела до четырех тысяч долларов. Помимо этой суммы, "клиент" в случае успешного завершения сделки должен был ежемесячно выплачивать дельцу тысячу долларов.

В октябре текущего года военного направили в тыловую часть. Полковник получил за это два перевода на криптокошелек. Нарушителя задержали и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

В чем подозревают чиновника из Киевской области

В октябре 2023 года в РТЦК и СП обратился военнослужащий. Мужчина хотел получить справку о воинском учете — когда же ему предложили пройти ВВК, отказался, потому что уже служит.

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Во время конфликта заместитель начальника ТЦК выстрелил из пистолета "Форд" в правую ногу военного. Потерпевший получил травму средней тяжести: ранение стопы с повреждением нервов.

После стрельбы нарушитель пытался скрыть обстоятельства преступления, в частности передал следователю гильзу от другого пистолета, но во время экспертизы подмену обнаружили.

Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. На данный момент ему избирают меру пресечения.

За что будут судить сотрудника ТЦК из Одессы

29-летний военнослужащий одного из РТЦК и СП Одессы обещал снять военнообязанного с розыска и изменить данные этого мужчины в реестре "Оберіг". Сначала он хотел получить за "услугу" от трех до пяти тысяч долларов, но впоследствии снизил цену до двух тысяч долларов. Делок заверил "клиента", что уже помог двум военнообязанным.

Когда военнослужащий получил оплату, в приложении "Резерв+" появилась информация об уплате 8,5 тысячи гривен штрафа, хотя военнообязанный не приходил в ТЦК и не уплачивал долг. Впоследствии обновились и данные в реестре "Оберіг" — военнообязанного сняли с розыска.

Дельца задержали в сентябре. Дело уже направили в суд.

В Офисе генпрокурора отметили, что коррупцию в мобилизационной сфере раскрывают в рамках программы "Обратная связь ТЦК и СП". Работа над этим продолжается.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на интервью адвоката Романа Симутина для "Радио Трек" сообщал, что сотрудники ТЦК и СП стали по-другому вести себя на блокпостах. В военкомат мужчин теперь доставляют реже. Зато возросло количество инцидентов с вручением повесток.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона писал, что бывшего руководителя одного из РТЦК и СП Харькова подозревают во внесении ложных данных о призыве мужчин. Таким образом он искусственно завышал показатели выполнения мобилизационного плана. В реестр "Оберіг" попала информация о мобилизации 11 военнообязанных. На самом деле эти люди не выполняли служебных обязанностей.